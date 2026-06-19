Inti Raymi y solsticio 2026: cómo ver en vivo la Fiesta del Sol de Cusco

Altar Andino en casa para celebrar el Inti Raymi

La principal tradición para agradecer por las cosechas de medio año se da en el altar andino que se dispone para hacer las ofrendas. En casa también es posible armar un altar propio. Para ello se necesita un espacio como una pequeña mesa o un rincón en el suelo al que llegue la luz del sol. El altar debe contar con cuatro elementos naturales: tierra, fuego, agua y aire.