Inti Raymi y solsticio 2026: cómo ver en vivo la Fiesta del Sol de Cusco

Resumen para apurados
- El 24 de junio, Cusco celebrará el tradicional Inti Raymi para agradecer las cosechas, un evento ancestral que TVPerú transmitirá en vivo para todo el mundo.
- La festividad recrea ritos incas liderados por el Sapa Inca en escenarios como Sacsayhuamán, permitiendo también a los hogares sumarse armando un altar con cuatro elementos.
- La digitalización de la Fiesta del Sol preserva el legado precolombino y expande el turismo cultural, conectando a audiencias globales con la herencia e identidad andina.
La celebración del Inti Raymi revuelve la historia de un pasado cultural propio, atacado, perdido y recuperado. Cada 24 de junio, las culturas precolombinas reviven en el solsticio las celebraciones al sol. Arte y prácticas antiguas se convierten en las protagonistas del día en que se agradece la temporada de cosechas y se da paso a la segunda parte del año andino.
Perú es el epicentro de la festividad y cada nueva celebración se vive a lo grande, evocando la magnitud de la cultura incaica. Tres escenarios diferentes se arman en diferentes localidades peruanas. Más de 100.000 espectadores asisten a los tres puntos para seguir en vivo los espectáculos en los que el quechua se convierte nuevamente en la lengua predominante.
Inti Raymi: dónde ver la Fiesta del Sol de Cusco
Todo el mes de junio está marcado por las actividades que reivindican las tradiciones precolombinas. El 23 de junio Sacsayuhamán se dispone a recibir a visitantes y comunidades originarias para compartir los primeros rituales del Inti Raymi. Un actor representa al Sapa Inca, quien guía la procesión que se hace desde el Qorikancha hasta la explanada de Sacsayuhamán.
Este año, el Inti Raymi tendrá una transmisión a cargo de TVPerú y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Para quienes estén a la distancia, podrán ver la ceremonia en TVPerú Play, la plataforma digital de la televisión peruana. En Perú, el evento se transmitirá en la señal abierta en canal 7.1 y en canales de Movistar TV y Claro TV.
Cronograma del Inti Raymi de Cusco
El cronograma del próximo miércoles 24 empieza en el Qorikancha a las 10.30 –8.30 en hora peruana–. La primera actividad son las ofrendas al sol que hace el Sapa Inca, un actor elegido para tal tarea. A las 12 del mediodía inicia la procesión hacia la Plaza de Armas. Desde las 13.30 hasta las 14.30, se da la ceremonia central con rituales incaicos y danzas de agradecimiento.
En Sacsuhaymán se da el espectáculo más esperado y tal vez el que más espectadores reúne. Desde las 15 hasta las 19 se hace la representación tradicional con música, coreografías de las cuatro regiones del Tahuantinsuyo y la lectura de presagios.
Altar Andino en casa para celebrar el Inti Raymi
La principal tradición para agradecer por las cosechas de medio año se da en el altar andino que se dispone para hacer las ofrendas. En casa también es posible armar un altar propio. Para ello se necesita un espacio como una pequeña mesa o un rincón en el suelo al que llegue la luz del sol. El altar debe contar con cuatro elementos naturales: tierra, fuego, agua y aire.
Para representar la tierra se pueden colocar granos y hojas de coca; para el fuego, una vela que invoque la energía del sol; agua en un cuenco y aire con hierbas aromáticas o sahumerios.