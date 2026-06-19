Cómo saber si tu mascota tiene frío: las señales de alerta y qué hacer para protegerlo en invierno

Resumen para apurados
- Especialistas explican este invierno cómo detectar si las mascotas tienen frío mediante conductas de alerta, con el fin de proteger su salud ante las bajas temperaturas.
- Los perros expresan el frío temblando, encorvándose o rechazando pasear. Expertos aconsejan acortar salidas, usar abrigos, secar su pelaje y vigilar a cachorros y animales mayores.
- El cuidado adaptado previene complicaciones graves de salud. La consulta veterinaria temprana será clave para proteger a los animales más vulnerables durante la época invernal.
Con la llegada de las bajas temperaturas, es habitual que muchos dueños se pregunten si sus mascotas sienten frío y cómo pueden ayudarlas a atravesar el invierno de la mejor manera. Aunque el pelaje ofrece cierta protección, no todos los perros soportan el clima frío de la misma forma.
Especialistas en medicina veterinaria señalan que la edad, el tamaño, la raza y el estado de salud influyen en la tolerancia a las bajas temperaturas, por lo que es importante prestar atención a los cambios en su comportamiento.
Las señales que indican que una mascota tiene frío
El veterinario Jerry Klein explica que existe la creencia de que el pelaje protege completamente a los perros del invierno, pero advierte que cada animal responde de manera diferente al frío y necesita cuidados adaptados a sus características.
Por su parte, la veterinaria Susan Jeffrey identifica varios comportamientos que pueden alertar sobre el malestar provocado por las bajas temperaturas.
Entre las señales más frecuentes se encuentran:
- Temblar durante los paseos o dentro de la casa.
- Levantar una o más patas para evitar el contacto con el suelo frío.
- Negarse a caminar o querer regresar rápidamente al hogar.
- Buscar refugio en lugares cálidos.
- Caminar con el cuerpo encorvado o mostrarse rígido.
Cómo proteger a tu perro durante el invierno
Para prevenir problemas relacionados con las bajas temperaturas, los especialistas aconsejan realizar algunos cambios simples en la rutina diaria.
Una de las principales recomendaciones es acortar la duración de los paseos cuando hace mucho frío. Además, si el perro se moja por la lluvia o la nieve, conviene secarlo inmediatamente, prestando especial atención al pelaje y las patas.
También puede ser útil ofrecerle una cama o manta abrigada dentro de la casa y, en aquellos perros que lo necesiten, utilizar un abrigo que resulte cómodo y no limite sus movimientos.
Cuándo consultar al veterinario
Si el perro continúa con temblores intensos, presenta debilidad, apatía o las molestias persisten pese a los cuidados, es importante acudir al veterinario.
Los cachorros, los perros de edad avanzada y aquellos que padecen enfermedades crónicas requieren una vigilancia especial durante el invierno, ya que son más vulnerables a las bajas temperaturas.
Observar a diario su conducta y actuar ante los primeros signos de incomodidad permite prevenir complicaciones y garantizar que atraviese la temporada invernal de forma segura.