Cuáles son las 10 razas de perros que mejor se adaptan a vivir en espacios reducidos

Este hermoso perro destaca por combinar una estética impactante con una mente sumamente ágil. No es tímido ni agresivo; por el contrario, se muestra siempre alerta y amigable, aunque un poco reservado con los desconocidos. Su gran ventaja para la vida urbana es que se presenta en tres tamaños: estándar, miniatura y minúsculo (toy). Sus alturas van desde los 22 hasta los 48 centímetros, con un peso sumamente manejable que oscila entre los 2,7 y los 16 kilos según la variante. Su pelaje blanco y denso, su cara risueña y su cola plumosa lo hacen inconfundible. Es un animal profundamente social: exige ser parte de la vida familiar y, según los registros históricos de la AKC actualizados a 2025, es una de las razas más dóciles y fáciles de entrenar del mundo.