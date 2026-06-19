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La extraña señal de tránsito que aparece en algunas rutas y todos deberían saber interpretar

Qué significa el misterioso símbolo de los dos trapezoides espejados que muy pocos conductores reconocen en las rutas argentinas y cómo reaccionar al cruzárselo.

La extraña señal de tránsito que aparece en algunas rutas y todos deberían saber interpretar
Imagen generada con inteligencia artificial.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una señal de tránsito poco común en las rutas argentinas, que muestra dos trapezoides espejados, advierte a los conductores sobre la proximidad de un puente levadizo.
  • Esta señal preventiva amarilla, regulada por la Ley de Tránsito 24.449, advierte que la calzada puede interrumpirse de forma temporal para permitir el paso de embarcaciones.
  • El conocimiento de esta señal previene accidentes al exigir a los conductores reducir la velocidad, respetar las barreras y mantener distancia ante una interrupción vial.
Resumen generado con IA

Existe una infinidad de señales de tránsito alrededor del mundo y hay un código que busca su universalización. Pese a que la mayoría de ellas son muy populares, hay algunas que es poco frecuente ver. Pero conocerlas y saber qué indican y qué esperar en el camino puede ser una herramienta salvadora.

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En Argentina, la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 estandariza más de 150 señales de tránsito que se dividen en cuatro grupos: reglamentarias o prescriptivas –indican prioridades, prohibiciones o restricciones–, preventivas –advierten sobre la existencia y naturaleza de un peligro en la vía–, informativas –guían al usuario en el camino brindándole información sobre destinos, distancias o servicios– y transitorias –advierten sobre circunstancias poco habituales como obras en construcción o desvío–.

Qué significa la señal de tránsito desconocida

Las señales de tránsito preventivas son romboidales, con fondo amarillo intenso y con símbolos o letras en negro para contrastar. Una de ellas se ve de manera poco frecuente porque da una indicación que se repite poco en las rutas argentinas. Consta de dos trapezoides espejados con brazos que se extienden hacia el centro. Debajo, una serie de líneas irregulares.

Esta figura indica que hay un puente elevado y un caudal que pasa por debajo del mismo. Puede significar que delante hay un puente levadizo, rotario o flotante. La señalización habla de una estructura móvil diseñada con una plataforma que puede elevarse, girar o retraerse. Su función es disponer un puente para no cortar el tráfico sobre cuerpos como ríos.

Qué tener en cuenta con una señal de puente levadizo

La presencia de un puente levadizo avisa que la calzada puede interrumpirse temporalmente para permitir el paso de embarcaciones. Hay una serie de cuestiones a las que se debe prestar atención.

Reducir la velocidad de inmediato. No intentes acelerar para “ganarle” al puente. Al ver la señal, desacelerÁ de manera progresiva. La estructura puede empezar a levantarse en cualquier momento, o podrías encontrarte con una fila de autos detenidos más adelante.

Prestá atención a los semáforos y barreras. Los puentes levadizos están equipados con sistemas de control similares a los de un paso a nivel ferroviario. Si hay luces rojas, semáforos o barreras físicas, detente por completo y no intentes esquivarlas.

Mantener la distancia de seguridad. Si el tránsito comienza a detenerse, dejá un espacio prudente con el vehículo de adelante. Evitá frenar directamente sobre el mecanismo de unión o las juntas del puente si la fila se detiene antes de la zona segura.

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