Improvisación en Barrio Norte: una tapa mal colocada obligó a los vecinos a armar su propia señal de tránsito

Según pudo ver LA GACETA, la situación se volvió aún más riesgosa en un cruce de alto tránsito vehicular, donde ya se reportaron daños en algunos automóviles que habrían impactado con el desnivel. Defensa Civil municipal estuvo presente en el lugar y sumó conos y cintas de precaución, aunque la reparación definitiva correspondía a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).