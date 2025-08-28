Secciones
Improvisación en Barrio Norte: una tapa mal colocada obligó a los vecinos a armar su propia señal de tránsito

La curiosa advertencia llamó la atención de transeúntes y automovilistas. Ocurrió en la esquina de Junín y Corrientes.

En Barrio Norte, en la esquina de Junín y Corrientes, una tapa de registro mal colocada generó un improvisado sistema de advertencia por partes de los vecinos de la zona que llamó la atención de transeúntes y automovilistas durante la mañana de este jueves. 

Para evitar accidentes, los vecinos colocaron un cajón de cerveza coronado por una bandera argentina y rodeado por cintas de seguridad, a modo de señalización precaria. El inusual montaje buscaba alertar sobre el peligro de la tapa girada que cubría de manera defectuosa un hueco en la calzada, alrededor del cual se acumulaba líquido cloacal.

Según pudo ver LA GACETA, la situación se volvió aún más riesgosa en un cruce de alto tránsito vehicular, donde ya se reportaron daños en algunos automóviles que habrían impactado con el desnivel. Defensa Civil municipal estuvo presente en el lugar y sumó conos y cintas de precaución, aunque la reparación definitiva correspondía a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). 

La empresa confirmó que había recibido el reclamo durante la noche y que enviaría cuadrillas para colocar correctamente la tapa.

