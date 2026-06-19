Aulas de 25 alumnos y acompañamiento personalizado: la fórmula de un colegio tucumano para potenciar el talento

Para Tineo, la formación integral de los estudiantes requiere un enfoque que vaya más allá de la transmisión de saberes académicos. Las habilidades blandas, como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional, son herramientas que los chicos necesitarán a lo largo de su vida, tanto en el ámbito laboral como en el personal. "No se trata solo de que sepan resolver una ecuación o escribir un ensayo, sino de que puedan enfrentar los desafíos de la vida con criterio y empatía", señaló.