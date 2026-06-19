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Aulas de 25 alumnos y acompañamiento personalizado: la fórmula de un colegio tucumano para potenciar el talento

La institución apuesta por grupos reducidos y formación continua de docentes. La medida está respaldada por evidencia pedagógica.

Hace 10 Min

Adela Tineo, del Colegio de Educación del Talento, sostuvo que el desarrollo del pensamiento crítico y de las llamadas habilidades blandas debería ocupar un lugar central en cualquier propuesta educativa que pretenda preparar a los estudiantes para el futuro. "Potenciamos el pensamiento crítico y las habilidades blandas porque creemos que son las que van a cambiar la realidad de los chicos", afirmó durante su participación en "Encuentros LA GACETA: Educación 2026".

La meta, explicó, no es solamente que los estudiantes accedan a una carrera o consigan empleo, sino que logren construir un proyecto de vida satisfactorio. Pero eso implica aprender a analizar situaciones, resolver conflictos, adaptarse a contextos cambiantes y proyectar objetivos propios. "Todas esas condiciones no se desarrollan únicamente a través de los contenidos", señaló.

Para Tineo, la formación integral de los estudiantes requiere un enfoque que vaya más allá de la transmisión de saberes académicos. Las habilidades blandas, como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional, son herramientas que los chicos necesitarán a lo largo de su vida, tanto en el ámbito laboral como en el personal. "No se trata solo de que sepan resolver una ecuación o escribir un ensayo, sino de que puedan enfrentar los desafíos de la vida con criterio y empatía", señaló.

La referente educativa explicó que el Colegio de Educación del Talento trabaja desde hace años en la incorporación de estas competencias en el currículo escolar. A través de proyectos interdisciplinarios, dinámicas de grupo y espacios de reflexión, los estudiantes aprenden a escuchar, a debatir y a construir acuerdos. "El conocimiento académico es importante, pero si no está acompañado de herramientas para relacionarse con los demás y para resolver problemas complejos, queda incompleto", afirmó.

Aulas reducidas y acompañamiento personalizado

En esa construcción también influyen otros factores menos visibles. Uno de ellos es el tamaño de las aulas. Por decisión institucional, el colegio trabaja con un máximo de 25 estudiantes por curso. La medida, explicó Tineo, está respaldada por evidencia pedagógica que muestra mejores resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con grupos más reducidos, el docente puede conocer mejor a cada alumno, comprender sus necesidades, adaptar contenidos y acompañar los tiempos individuales.

"El docente es el factor clave para que los objetivos educativos se concreten", remarcó. En ese sentido, la institución apuesta por la formación continua de su equipo de profesores, entendiendo que la calidad del vínculo pedagógico es determinante para el desarrollo de los estudiantes.

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