Entidades celebran el avance de la licitación de la Vía Navegable Troncal 2025 y destacan su impacto estratégico

Las principales entidades que representan a los usuarios de la Hidrovía Paraguay–Paraná respaldaron de manera unánime el avance del proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT), una infraestructura clave para el comercio exterior argentino. La UIA, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA–CEC, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas difundieron un comunicado conjunto en el que celebran la continuidad del procedimiento.