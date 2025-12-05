Entidades celebran el avance de la licitación de la Vía Navegable Troncal 2025 y destacan su impacto estratégico

Las principales entidades que representan a los usuarios de la Hidrovía Paraguay–Paraná respaldaron de manera unánime el avance del proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT), una infraestructura clave para el comercio exterior argentino. La UIA, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA–CEC, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas difundieron un comunicado conjunto en el que celebran la continuidad del procedimiento.
Respaldo al proceso y reconocimiento al trabajo técnico
De acuerdo con las entidades, el proceso licitatorio se viene desarrollando en un ámbito técnico e institucional transparente, coordinado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que promovió una dinámica participativa entre provincias, especialistas, instituciones y usuarios.
Un punto clave mencionado fue la incorporación del Procedimiento de Observaciones a los proyectos de pliego, que permitió sumar aportes y construir consensos sólidos para definir una vía navegable moderna, eficiente y sustentable.
Supervisión internacional y estándares globales
El comunicado también destaca la participación de UNCTAD como organismo internacional de asistencia y supervisión, lo que brinda garantías adicionales de rigurosidad y asegura que el proceso se alinee con estándares globales en cada una de sus etapas.
Una infraestructura clave para la competitividad argentina
Las entidades remarcan la urgencia de avanzar con una infraestructura estratégica para el país. Una Vía Navegable Troncal más eficiente permitirá:
Reducir costos logísticos
Mejorar la competitividad del comercio exterior
Fortalecer la capacidad exportadora
Beneficiar al sector industrial y agroindustrial
Subrayan que la modernización de la VNT es una obra de largo plazo que “no puede demorarse” y que resulta fundamental para asegurar previsibilidad a todos los actores involucrados.
Compromiso del sector privado
Finalmente, las organizaciones empresarias aseguraron que continuarán analizando los pliegos en detalle y realizarán todos los aportes necesarios, tal como lo hicieron durante el proceso de consultas. El objetivo: contribuir a un pliego realmente competitivo, transparente y alineado con las necesidades de las actividades productivas y portuarias del país.