La Justicia investigará posibles irregularidades en la licitación de la Hidrovía

Los dos grupos involucrados en la licitación son los belgas Jan De Nul -que opera en la Hidrovía desde 1995- y DEME. En el proceso habrían quedado fuera las empresas chinas que competían por la concesión. El pliego de Jan De Nul incluye un esquema que combina dragado, balizamiento y otros servicios, mientras que el modelo contractual permitiría la cesión de la concesión a terceros.