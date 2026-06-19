Alerta amarilla por tormentas y lluvias: qué provincias serán afectadas este viernes 19 de junio

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para este viernes 19 de junio por tormentas fuertes y lluvias que afectarán a seis provincias argentinas.
- Las tormentas afectarán a Formosa, Corrientes y Misiones con posible granizo, mientras que en Neuquén, Río Negro y Chubut se prevén lluvias persistentes y nevadas en altura.
- Ante la posibilidad de daños, el organismo recomendó tomar medidas preventivas, como limpiar desagües y asegurar objetos, para evitar mayores complicaciones en la población.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este viernes 19 de junio por la presencia de tormentas fuertes y lluvias persistentes en distintas regiones del país. En total, seis provincias se verán alcanzadas por los fenómenos meteorológicos, que podrían provocar complicaciones temporales en las actividades cotidianas.
De acuerdo con el organismo, la advertencia corresponde a eventos con capacidad de generar daños y ocasionar interrupciones momentáneas en la rutina de la población, por lo que recomendó mantenerse informado y tomar medidas preventivas.
Qué provincias están bajo alerta amarilla este viernes
Las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones permanecerán bajo alerta por tormentas. El SMN anticipó que durante la jornada se desarrollarán tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.
Los fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento intensas y ocasional caída de granizo. Además, se estiman acumulados de precipitación de entre 30 y 70 milímetros, aunque en algunos sectores esos valores podrían ser superiores.
En tanto, la alerta por lluvias persistentes alcanza al sector cordillerano de Neuquén, Río Negro y Chubut. En esas zonas se prevén precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 milímetros, con la posibilidad de que se registren episodios de lluvia y nieve mezcladas, además de nevadas en los sectores de mayor altura.
Recomendaciones del SMN para evitar riesgos
Ante la vigencia de la alerta amarilla, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja evitar salir de manera innecesaria mientras se desarrollen los fenómenos.
Entre las principales recomendaciones figuran no sacar la basura, mantener despejados los desagües para facilitar el escurrimiento del agua y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.
Asimismo, si ingresa agua a una vivienda, se recomienda cortar el suministro eléctrico y desconectar los electrodomésticos. En caso de encontrarse al aire libre durante una tormenta, lo más seguro es refugiarse en una construcción cerrada o dentro de un vehículo hasta que las condiciones mejoren.