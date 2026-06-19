Meses de guerra dejan intacto a Irán y dividida a la oposición de ese país

Aun así, los iraníes dentro del país y los líderes de la oposición quedan con una sensación de traición ante el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. “Por más que intenten adornar el acuerdo con lindos moños, solo le dará poder para oprimirnos aún más”, opina Sima, de 34 años, residente en Teherán. No dio su nombre completo por temor a represalias, pero consideró: “Cualquier forma de paz con la república islámica se sentiría como hacer las paces con mi verdugo”.