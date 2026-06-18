B19: El rock como refugio y resistencia en tiempos de incertidumbre.

Resumen para apurados
- La banda tucumana B19 regresa a los escenarios este viernes 19 de junio en La Gesta Cultural para presentar nuevos temas y promover el rock como refugio ante la crisis actual.
- Nacida en la crisis de 2001, la agrupación evoluciona su sonido punk y grunge sumando instrumentos como el charango, mientras prepara un nuevo disco de producción profesional.
- Este retorno busca consolidar la escena independiente en Tucumán y reivindicar los recitales presenciales como espacios de encuentro comunitario y resistencia cultural.
En un mundo que se percibe cada vez más convulsionado, la música emerge no solo como expresión artística, sino como un espacio de resistencia y encuentro. Bajo esta premisa, la banda B19 regresa a la escena local con una determinación renovada y la convicción de que este es el momento ideal para reencontrarse con su público.
Nacida al calor de la crisis de 2001, la agrupación mantiene intacta esa esencia movilizadora que hoy, casi 25 años después, vuelve a cobrar relevancia frente a la turbulencia global. Sus integrantes explican que las canciones actuales funcionan como una invitación a pensar colectivamente sobre lo que nos sucede en el presente.
Existe una paradoja notable en su obra: las temáticas de sus inicios son "reutilizables" hoy, aunque ahora son abordadas desde una mirada mucho más madura sobre las épocas de crisis.
El sonido de B19 ha evolucionado hacia una versatilidad que desafía las etiquetas, aunque siempre manteniendo una marcada esencia punk y grunge con mucha distorsión. En sus nuevas composiciones conviven desde ritmos con aire de chacarera ejecutados con charango hasta el rock stoner más clásico.
Esta búsqueda sonora ha llevado a la banda a considerar la música como un refugio necesario en tiempos difíciles. Por ello, se encuentran en pleno proceso de dar forma final a sus canciones para concretar un nuevo disco que represente un salto cualitativo en términos de grabación y producción. "Sería un gran logro en medio de este contexto tan difícil, pero tenemos la voluntad y las ganas para que se concrete", aseguran sobre este ambicioso proyecto que un salto en la profesionalización del sonido.
El reencuentro presencial es una prioridad para la banda, que valora estos espacios como puntos de conexión entre amigos y considera a los recitales casi como una “tertulia barrial”. Para su próxima presentación en La Gesta Cultural, B19 prepara un repertorio que equilibrará sus clásicos de siempre con temas que no tocan frecuentemente, como "Otro mundo", y la presentación de material inédito que incorpora el uso del charango.
La noche promete ser una celebración de la autogestión y el rock local, donde la música servirá, una vez más, como el puente necesario para procesar la realidad.
La cita será este viernes 19 de junio a las 21 en La Gesta Cultural (Av. Alem 747). El escenario contará con la presencia de bandas amigas como Los Jinetes del Cometa y Mi Último Intento, en lo que promete ser un auténtico reencuentro de amigos "a la vieja escuela".
Esta "juntada" no solo busca repasar clásicos y presentar nuevos sonidos, sino también reivindicar los encuentros presenciales y el valor de compartir la música con los amigos y vecinos del barrio.