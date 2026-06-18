B19: El rock como refugio y resistencia en tiempos de incertidumbre.

Esta búsqueda sonora ha llevado a la banda a considerar la música como un refugio necesario en tiempos difíciles. Por ello, se encuentran en pleno proceso de dar forma final a sus canciones para concretar un nuevo disco que represente un salto cualitativo en términos de grabación y producción. "Sería un gran logro en medio de este contexto tan difícil, pero tenemos la voluntad y las ganas para que se concrete", aseguran sobre este ambicioso proyecto que un salto en la profesionalización del sonido.