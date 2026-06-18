Seguridad

Un ex cantante de Los Carabajal fue denunciado por violencia interfamiliar

El músico santiagueño quedó envuelto en una polémica luego de que su hermana llamara al 911 y lo acusara de haber agredido a un sobrino durante una discusión.

BLAS SANSIERRA. El ex cantante del histórico grupo folclórico Los Carabajal, acusado de violencia intrafamiliar.
BLAS SANSIERRA. El ex cantante del histórico grupo folclórico Los Carabajal, acusado de violencia intrafamiliar.
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Blas Sansierra, exvoz de Los Carabajal, fue denunciado recientemente por violencia intrafamiliar en Santiago del Estero tras agredir a golpes a su sobrino.
  • El hecho ocurrió tras una discusión donde intervino la policía. El músico de folclore había dejado recientemente el grupo Los Carabajal para lanzar su carrera solista.
  • Con la causa bajo investigación de la Comisaría de la Mujer, el escándalo empaña el reciente lanzamiento solista de Sansierra y genera fuerte repercusión en el folclore nacional.
Resumen generado con IA

El nombre de Blas Sansierra, ex cantante del histórico grupo folclórico Los Carabajal, quedó en el centro de la escena tras una denuncia por un presunto episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en Santiago del Estero.

Según informó el portal Info del Estero, fue su hermana, Belén Sansierra, quien se comunicó con el 911 para solicitar la intervención policial en su domicilio, luego de que el artista presuntamente protagonizara un episodio de agresión contra un familiar.

De acuerdo con la denuncia, la mujer, de 47 años, relató a los efectivos que el músico llegó a la vivienda y, en medio de una discusión, le propinó golpes de puño a Gonzalo Barraza, su sobrino.

El incidente también habría tenido consecuencias en la salud de la madre de ambos, quien sufrió una descompensación y debió ser asistida por un servicio de emergencias médicas.

La investigación quedó bajo la órbita de la Comisaría Comunitaria N° 12 y de la Comisaría 5° de la Mujer y la Familia. Hasta el momento, Sansierra no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia.

Su salida de Los Carabajal

Blas Sansierra dejó oficialmente Los Carabajal en julio de 2025, luego de integrar durante años una de las agrupaciones más emblemáticas del folclore argentino, para iniciar una nueva etapa como solista.

La despedida fue anunciada por sus compañeros a través de las redes sociales del grupo, donde expresaron su reconocimiento por el camino recorrido juntos.

“Hoy nos toca escribir estas palabras con el corazón lleno de gratitud y respeto por todo lo vivido juntos. Después de tantos años recorriendo caminos, escenarios, peñas y festivales por todo el país, llega este momento en el que decidís tomar otro rumbo, seguir nuevos proyectos, y desde lo más profundo, queremos decirte gracias”, señalaron.

En el mismo mensaje agregaron: “Tu decisión merece todo nuestro respeto y acompañamiento. Sabemos que la música sigue latiendo fuerte en vos y estamos seguros de que los caminos que elijas estarán llenos de nuevos logros y satisfacciones. Te despedimos con un fuerte abrazo, deseándote lo mejor en esta nueva etapa que comienza. ¡Éxitos, Blas! Siempre serás parte de esta historia”.

En aquel momento, Los Carabajal también aclararon que todos los compromisos artísticos ya pactados se cumplirían con normalidad, aunque sin la participación de quien había sido una de sus voces durante los últimos años.

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