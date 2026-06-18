Un ex cantante de Los Carabajal fue denunciado por violencia interfamiliar

En el mismo mensaje agregaron: “Tu decisión merece todo nuestro respeto y acompañamiento. Sabemos que la música sigue latiendo fuerte en vos y estamos seguros de que los caminos que elijas estarán llenos de nuevos logros y satisfacciones. Te despedimos con un fuerte abrazo, deseándote lo mejor en esta nueva etapa que comienza. ¡Éxitos, Blas! Siempre serás parte de esta historia”.