Seguridad

Horror en Merlo: murió un niño de dos años tras recibir una golpiza y detuvieron a su madre y a su padrastro

El pequeño permaneció internado durante 48 horas. Los médicos detectaron fracturas en el cráneo, en los dedos de las manos y los pies, además de hematomas en el rostro y una lesión interna en el hígado.

LOS DOS, SOSPECHOSOS. Fueron detenidos la madre del niño, de 20 años, y su padrastro, de 21, mientras la Justicia intenta determinar quién fue el autor material de las agresiones.
LOS DOS, SOSPECHOSOS. Fueron detenidos la madre del niño, de 20 años, y su padrastro, de 21, mientras la Justicia intenta determinar quién fue el autor material de las agresiones.
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Un niño de dos años murió este jueves en Merlo tras agonizar dos días por una golpiza; la policía detuvo a su madre y al padrastro como sospechosos del crimen.
  • Los detenidos alegaron una caída de la cama, pero los médicos de Merlo detectaron fracturas en cráneo, dedos y lesiones internas, alertando de inmediato a la policía.
  • La Justicia ordenó realizar una autopsia para esclarecer la causa exacta de muerte y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los implicados.
Resumen generado con IA

Un niño de dos años murió este jueves luego de haber permanecido internado durante 48 horas con múltiples lesiones compatibles con una brutal golpiza. Por el hecho fueron detenidos su madre, de 20 años, y su padrastro, de 21, mientras la Justicia intenta determinar quién fue el autor material de las agresiones.

La víctima ingresó inicialmente a la guardia del Hospital Héroes de Malvinas, en Merlo. Allí, los adultos que lo acompañaban aseguraron que el pequeño se había golpeado la cabeza al caerse de la cama.

Sin embargo, durante la evaluación médica preliminar, los profesionales detectaron signos que no coincidían con esa versión y concluyeron que el niño había sido víctima de una agresión. De inmediato dieron aviso a la Policía.

Posteriormente, el menor fue derivado al Hospital Eva Perón de Merlo, donde quedó internado en estado crítico. Los médicos le diagnosticaron fractura de cráneo, fracturas en los dedos de las manos y de los pies, hematomas en el rostro y una herida sangrante en el hígado.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el nene falleció este jueves por la mañana tras agonizar durante dos días, publicó TN.

A raíz del caso, las autoridades detuvieron a la madre de la víctima y a su padrastro. La Justicia ordenó la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte y reunir más elementos para la investigación. Hasta el momento no se estableció quién fue el responsable directo de las lesiones que provocaron el fallecimiento del niño.

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