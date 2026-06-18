“La salud de una persona no debería ser objeto de especulación”: el fuerte comunicado de la familia Messi tras los rumores

Resumen para apurados
- La familia de Lionel Messi emitió este jueves un comunicado para aclarar que Jorge Messi está bajo seguimiento médico y evoluciona bien, buscando frenar rumores sobre su salud.
- La declaración surge tras difundirse versiones no confirmadas sobre el estado de Jorge Messi. La familia criticó la falta de sensibilidad y pidió respetar la reserva del proceso.
- Con este mensaje, el entorno del jugador busca centralizar la información oficial y asegurar la tranquilidad de la familia durante este proceso, evitando futuras especulaciones.
La preocupación por la salud de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, creció en las últimas horas luego de que comenzaran a circular distintas versiones sobre su estado. Ante la repercusión que generaron esos rumores, la familia decidió publicar un comunicado oficial para aclarar la situación y pedir respeto por la intimidad del entorno familiar.
En el texto difundido este jueves, los familiares informaron que Jorge atraviesa un problema de salud y que actualmente se encuentra bajo seguimiento médico. Además, remarcaron que su evolución es favorable y que está recuperándose dentro del cuadro que presenta, sin brindar mayores precisiones sobre el diagnóstico.
La familia también expresó su malestar por la difusión de información no confirmada y cuestionó la falta de sensibilidad con la que algunos sectores abordaron una situación que calificaron como “estrictamente privada y familiar”. En ese sentido, advirtieron que muchas de las versiones que circularon carecen de sustento y pidieron actuar con responsabilidad.
Otro de los puntos centrales del comunicado fue la aclaración de que únicamente los familiares más cercanos cuentan con información precisa sobre el estado de Jorge Messi. Por esa razón, solicitaron que cualquier dato que no provenga de ellos o de sus canales oficiales no sea considerado válido ni veraz.
Pedido de respeto y privacidad
En el tramo final del mensaje, la familia agradeció las muestras de cariño y preocupación recibidas desde distintos puntos del mundo, pero insistió en la necesidad de preservar la privacidad, la confidencialidad y la tranquilidad de Jorge Messi durante este proceso. Además, aseguró que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente a través de los canales correspondientes.