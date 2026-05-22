Así es el refugio de Florencia Peña en Salta: montañas, tranquilidad y una vista impactante

Resumen para apurados
- Florencia Peña mostró en redes sociales su imponente casa de descanso en San Lorenzo Chico, Salta, donde busca desconectarse de la rutina junto a su esposo Ramiro Ponce de León.
- La propiedad tiene diseño rústico, piscina y vista a las sierras. El matrimonio utiliza este refugio campestre en Salta para escapar del ruido de Buenos Aires junto a sus hijos.
- La publicación refleja la consolidación de un estilo de vida alejado del foco mediático, priorizando el bienestar familiar y fortaleciendo el vínculo de la actriz con Salta.
Lejos del ruido de Buenos Aires y rodeada por los paisajes del norte argentino, Florencia Peña encontró en Salta un lugar ideal para desconectarse y disfrutar de la vida familiar. La actriz volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir imágenes de la propiedad que posee junto a su esposo, Ramiro Ponce de León, en una exclusiva zona residencial de San Lorenzo Chico.
En los videos que publicó, se puede ver el imponente entorno natural que rodea la vivienda: sierras cubiertas de vegetación, calles tranquilas y una vista panorámica que se roba todas las miradas. “Llegar al lugar que te hace bien”, escribió la actriz junto a una de las grabaciones, dejando en claro el fuerte vínculo emocional que mantiene con este rincón salteño.
El lugar de descanso
La casa está ubicada en San Lorenzo, una de las localidades más elegidas por quienes buscan naturaleza y privacidad sin alejarse demasiado de la capital provincial. Allí, Peña construyó un espacio pensado para el descanso y la vida cotidiana en familia.
La propiedad combina comodidad y estilo campestre. Según se pudo observar en las imágenes compartidas por la actriz, la vivienda cuenta con amplios ventanales, una galería abierta con vista a las montañas, piscina y una decoración de tonos cálidos que se integra con el paisaje serrano. El diseño apuesta por materiales rústicos y ambientes luminosos que potencian la conexión con el exterior.
Además de convertirse en un refugio para las vacaciones y escapadas, la casa ocupa un lugar central en la dinámica familiar de la actriz. Peña y Ponce de León formaron una familia ensamblada junto a sus hijos y suelen pasar largas temporadas en Salta, disfrutando de actividades al aire libre y de una rutina mucho más relajada.
La historia de amor entre ambos comenzó hace más de una década y tuvo varios capítulos importantes en la provincia norteña. De hecho, la pareja celebró una de sus bodas en Cafayate, rodeados de viñedos y paisajes característicos de los Valles Calchaquíes.
Con cada publicación, Florencia Peña muestra no solo los rincones de su hogar, sino también el estilo de vida que eligió construir lejos del vértigo mediático: un espacio marcado por la calma, la naturaleza y el tiempo compartido en familia.