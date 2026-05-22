Así es el refugio de Florencia Peña en Salta: montañas, tranquilidad y una vista impactante

Lejos del ruido de Buenos Aires y rodeada por los paisajes del norte argentino, Florencia Peña encontró en Salta un lugar ideal para desconectarse y disfrutar de la vida familiar. La actriz volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir imágenes de la propiedad que posee junto a su esposo, Ramiro Ponce de León, en una exclusiva zona residencial de San Lorenzo Chico.