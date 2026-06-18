El dólar oficial anotó una nueva suba: a cuánto se vendió este jueves
La divisa avanzó por tercera jornada consecutiva y tocó su valor más alto en el segmento mayorista desde principios de febrero. El blue se mantuvo estable en $1.475, mientras que los dólares financieros operaron por encima de los $1.460.
Resumen para apurados
- El Banco Nación de Argentina aumentó este jueves el dólar oficial minorista a $1.470, registrando su tercera suba consecutiva debido a la devaluación mensual programada.
- Tras avanzar $10 este jueves, la cotización mayorista tocó máximos desde febrero. El dólar blue se mantuvo en $1.475 y la brecha cambiaria quedó establecida en un 23,3%.
- Aunque el oficial sube, sigue lejos del techo de las bandas cambiarias del BCRA. Analistas prevén que este límite se eleve a $1.844 en julio por la inflación acumulada.
El dólar oficial registró este jueves su tercera suba consecutiva y volvió a marcar un nuevo avance en las pizarras bancarias. La cotización aumentó $10 y en las pantallas del Banco Nación (BNA) cerró a $1.470 para la venta y a $1.420 para la compra.
De acuerdo con el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la divisa estadounidense se ubicó en $1.470,01 para la venta.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio alcanzó su nivel más alto desde principios de febrero. La cotización subió $9,5 y cerró en $1.451 para la venta mayorista.
A pesar del avance, el valor del dólar mayorista continúa lejos del techo establecido por el esquema de bandas cambiarias. Este jueves, ese límite se ubicó en $1.788,47, por lo que la brecha se mantiene en torno al 23,3%.
Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado superó los U$S568,9 millones.
A cuánto se vendió el dólar "blue"
En cuanto a las cotizaciones financieras, el Ccontado con Liquidación (CCL) operó a $1.510,48, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.468,68.
Por su parte, el dólar "blue" permaneció estable en $1.475. En lo que va de junio, el mercado informal acumula una suba de $45, equivalente a un incremento del 3,1%.