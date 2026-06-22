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No piden título universitario y pagan U$S85.000: así es la nueva beca de Anthropic

Claude Corps seleccionará jóvenes para trabajar en organizaciones sin fines de lucro y organismos públicos de Estados Unidos. Las postulaciones para la primera cohorte cierran el 17 de julio.

ANTHROPIC. Lanzó Claude Corps, un programa que seleccionará jóvenes para trabajar en ONG´S.
ANTHROPIC. Lanzó Claude Corps, un programa que seleccionará jóvenes para trabajar en ONG´S. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anthropic lanzó en EE.UU. el programa Claude Corps para que jóvenes integren inteligencia artificial en ONG por U$S 85.000 anuales. La inscripción cierra el 17 de julio.
  • Gestionado por CodePath con U$S 150 millones, el plan no exige título universitario. Los seleccionados integrarán la IA Claude en organizaciones de EE.UU. por un año.
  • El proyecto busca insertar a 1.000 jóvenes en 400 entidades, abriendo un nuevo camino de inclusión laboral tecnológica y acelerando la adopción de IA en el sector público.
Resumen generado con IA

La inteligencia artificial sigue generando nuevas oportunidades laborales y una de las más llamativas es la de Anthropic, la empresa creadora de Claude. La compañía lanzó Claude Corps, un programa que ofrecerá sueldos de U$S 85.000 anuales a jóvenes que trabajen durante 12 meses ayudando a organizaciones sin fines de lucro y organismos públicos de Estados Unidos a incorporar herramientas de IA en sus actividades.

La convocatoria ya está abierta y el plazo para postularse a la primera cohorte finalizará el 17 de julio de 2026. Los seleccionados comenzarán sus actividades el 19 de octubre.

Qué es Claude Corps

Anthropic destinará U$S 150 millones al programa con el objetivo de incorporar a 1.000 jóvenes profesionales en más de 400 organizaciones de interés público de Estados Unidos.

La iniciativa será gestionada por CodePath, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco dedicada a facilitar el acceso a oportunidades tecnológicas para estudiantes de primera generación y personas provenientes de contextos con menos recursos.

CONVOCATORIA. Anthropic lanzó Claude Corps, un programa que seleccionará jóvenes para trabajar en ONG´S. CONVOCATORIA. Anthropic lanzó Claude Corps, un programa que seleccionará jóvenes para trabajar en ONG´S. / CAPTURA DE PANTALLA

Cada participante recibirá un salario anual de U$S 85.000 con beneficios incluidos. Además, las organizaciones anfitrionas obtendrán financiamiento para implementar proyectos de inteligencia artificial y acceso gratuito a herramientas de Claude.

En qué consiste el trabajo

Los seleccionados pasarán un año completo trabajando dentro de una única organización.

Su tarea será identificar procesos donde la inteligencia artificial pueda ahorrar tiempo, desarrollar soluciones utilizando la API de Claude, capacitar equipos de trabajo y dejar proyectos funcionando una vez finalizado el programa.

Entre las organizaciones que ya confirmaron su participación aparecen International Rescue Committee, Code for America y RAINN, aunque la lista incluye más de 400 instituciones.

Además del salario, los participantes accederán a un bootcamp de capacitación, mentorías con ingenieros de Anthropic, sesiones grupales con otros fellows y la posibilidad de construir un portafolio profesional con proyectos implementados.

Quiénes pueden postularse

Uno de los aspectos más llamativos de la convocatoria es que no exige título universitario ni experiencia previa en inteligencia artificial.

Los requisitos son:

- Tener 18 años o más.

- Contar con menos de dos años de experiencia laboral a tiempo completo.

- Completar dos cursos gratuitos de Anthropic antes de enviar la solicitud.

- Haber desarrollado algún proyecto propio, herramienta o automatización y poder explicar su proceso de creación.

La autorización para trabajar en Estados Unidos es un requisito indispensable y representa la principal limitación para quienes residen en otros países.

Cómo postularse a la beca

Las solicitudes deben realizarse a través del sitio oficial de Claude Corps (www.anthropic.com/claude-corps).

CONVOCATORIA. Anthropic lanzó Claude Corps, un programa que seleccionará jóvenes para trabajar en ONG´S. CONVOCATORIA. Anthropic lanzó Claude Corps, un programa que seleccionará jóvenes para trabajar en ONG´S. / CAPTURA DE PANTALLA

El proceso incluye un formulario con preguntas sobre experiencias personales, proyectos realizados e impacto en la comunidad.

Antes de completar la candidatura, los interesados deberán aprobar los dos cursos gratuitos exigidos por Anthropic, disponibles en la plataforma de formación Skilljar.

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