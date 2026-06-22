No piden título universitario y pagan U$S85.000: así es la nueva beca de Anthropic

La inteligencia artificial sigue generando nuevas oportunidades laborales y una de las más llamativas es la de Anthropic, la empresa creadora de Claude. La compañía lanzó Claude Corps, un programa que ofrecerá sueldos de U$S 85.000 anuales a jóvenes que trabajen durante 12 meses ayudando a organizaciones sin fines de lucro y organismos públicos de Estados Unidos a incorporar herramientas de IA en sus actividades.