Furor por el bar tucumano en Kansas City: tuvo que pausar los pedidos por la cantidad de gente

La respuesta cayó como un balde de agua fría para un grupo de argentinos que acababa de entrar a Los Hornos Kansas City cerca de las ocho de la noche. Hacía treinta minutos que la cocina había decidido poner en pausa la recepción de nuevos pedidos para intentar alcanzar la demanda acumulada. No faltaban empanadas, choripanes o sánguches de milanesa: había demasiada gente pidiendo al mismo tiempo. Adentro, las cuatro mozas intentaban atender a las mesas repletas de clientes. Afuera, los bombos celestes y blancos no paraban de sonar.