El "acróbata de las rocas": cómo es la nueva especie de mamífero descubierta por investigadores argentinos

Debido a estas cualidades, los científicos lo catalogaron como un "acróbata de las rocas", en virtud de su velocidad para transitar zonas de alta complejidad topográfica en la sierra de Guasapampa. Asimismo, los análisis nutricionales indicaron que posee una alimentación especializada, sustentada mayoritariamente en la ingesta de bromelias, familias de plantas que abundan en las paredes serranas y que resultan indispensables para el sustento de la especie.