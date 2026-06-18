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El "acróbata de las rocas": cómo es la nueva especie de mamífero descubierta por investigadores argentinos

Habita en las sierras cordobesas, se alimenta de plantas específicas y tiene un pelaje adaptado al clima. Un trabajo interdisciplinario de expertos locales logró registrar este valioso aporte para la ciencia.

El acróbata de las rocas: cómo es la nueva especie de mamífero descubierta por investigadores argentinos
Conicet
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Científicos argentinos descubrieron recientemente una nueva especie de roedor, llamada Apnotomys conicetorum, en el Parque Nacional Traslasierra de Córdoba tras relevamientos.
  • El roedor, apodado 'acróbata de las rocas' por su agilidad en zonas empinadas, posee una cola larga, pelaje denso para el clima y se alimenta principalmente de plantas bromelias.
  • Este hallazgo internacional aporta al registro de la biodiversidad central del país y destaca el valor de la conservación ambiental y el trabajo científico de CONICET.
Resumen generado con IA

Un equipo de investigadores argentinos protagonizó un descubrimiento de trascendencia internacional al identificar una especie de mamífero inédita para la ciencia. El hallazgo tuvo lugar en la provincia de Córdoba, específicamente en el territorio protegido del Parque Nacional Traslasierra, lo que constituye un valioso avance para el registro de la biodiversidad en la región central del país.

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El ejemplar fue clasificado científicamente bajo el nombre de Apnotomys conicetorum, aunque en el ámbito popular se la ha bautizado como la rata vizcacha de Guasapampa. Este pequeño roedor es nativo de los ecosistemas serranos de la zona y su presencia había permanecido totalmente inadvertida hasta la ejecución de los recientes relevamientos científicos en el área.

Las características de la especie

Los expertos detallaron que el espécimen presenta rasgos morfológicos distintivos, destacándose una cola de gran longitud y un denso pelaje adaptado a las oscilaciones climáticas de la región. Los registros obtenidos en el terreno evidenciaron su destreza en superficies empinadas, donde demuestra una agilidad superior para trasladarse entre formaciones pedregosas y farallones.

Debido a estas cualidades, los científicos lo catalogaron como un "acróbata de las rocas", en virtud de su velocidad para transitar zonas de alta complejidad topográfica en la sierra de Guasapampa. Asimismo, los análisis nutricionales indicaron que posee una alimentación especializada, sustentada mayoritariamente en la ingesta de bromelias, familias de plantas que abundan en las paredes serranas y que resultan indispensables para el sustento de la especie.

  • Origen del nombre científico: La especie fue bautizada como Apnotomys conicetorum en homenaje directo a la labor del Conicet y de la Administración de Parques Nacionales. Con esta denominación, el equipo buscó reconocer el trabajo diario de científicos, becarios, técnicos y agentes de conservación dedicados a proteger los ecosistemas del país.
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