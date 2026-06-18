La foto de una perra protegiendo a su cachorro en plena ola polar dio la vuelta al mundo: esta es su historia

En medio de una intensa ola de frío que afectó al estado de Texas, en Estados Unidos, una escena protagonizada por una perra callejera y su cachorro emocionó a rescatistas y usuarios de redes sociales. El animal, en un evidente estado de desnutrición, permanecía abrazando a su única cría para protegerla de las bajas temperaturas cuando fue encontrada por un equipo de rescate.
La imagen de ambos juntos se volvió viral y dio inicio a una cadena de solidaridad que cambió por completo sus vidas. Mientras el cachorro ya encontró una familia definitiva, su madre continúa esperando una adopción.
El rescate que evitó un trágico desenlace
Durante los días de frío extremo, la rescatista Zuly Ventura Vásquez recorría las calles junto a otros voluntarios con el objetivo de poner a salvo a perros que vivían a la intemperie.
En una de esas recorridas encontró a una perra extremadamente delgada que protegía con su cuerpo a un pequeño cachorro blanco. Convencida de que ambos no sobrevivirían si permanecían expuestos al clima, pidió ayuda a la organización Houston K-911 Rescue, que aceptó recibirlos de inmediato.
La madre fue bautizada como Leia y su hijo recibió el nombre de Luke. Tras el rescate, ambos comenzaron un tratamiento veterinario que incluyó atención por dirofilariasis, una enfermedad parasitaria conocida como "gusano del corazón", transmitida por la picadura de mosquitos infectados.
Una nueva oportunidad para Leia y Luke
La historia de Leia y Luke trascendió las fronteras de Texas cuando una organización protectora de animales de Colorado se ofreció a trasladarlos para continuar con su recuperación y buscarles un hogar.
Con el paso del tiempo, Luke creció lo suficiente para independizarse de su madre y fue recibido por una familia de tránsito que decidió adoptarlo poco después de conocerlo.
Leia, en cambio, inició un proceso de recuperación más largo. En su hogar de tránsito aprendió a convivir en un ambiente completamente distinto al que conocía. Poco a poco perdió el miedo, aumentó de peso y comenzó a disfrutar de una rutina marcada por paseos, descanso y caricias.
Aunque más tarde fue trasladada a otra familia de tránsito por cuestiones personales de su cuidadora, logró adaptarse rápidamente a su nuevo entorno y a la convivencia con otro perro.
Actualmente, Leia continúa esperando una familia definitiva. Mientras tanto, recibe el cariño de quienes participaron en su rescate y siguen de cerca su recuperación, convencidos de que pronto encontrará el hogar permanente que durante años le fue esquivo.