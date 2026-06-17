El frío sigue pero el SMN activó alertas por viento y niebla en Argentina

Resumen para apurados
- El SMN emitió este miércoles alertas por vientos fuertes en la Patagonia y niebla densa en el Litoral, mientras continúan las bajas temperaturas en gran parte de Argentina.
- Ráfagas de hasta 95 km/h afectarán a Río Negro y Chubut, mientras que una alerta violeta por niebla densa reducirá la visibilidad en Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.
- Se aconseja a la población extremar precauciones al circular por rutas, evitar actividades al aire libre y asegurar estructuras para mitigar riesgos viales y de accidentes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 17 de junio continuarán las condiciones de tiempo frío en gran parte del país y emitió alertas por vientos intensos y bancos de niebla que podrían generar complicaciones en distintas regiones.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana con temperaturas más bajas, el organismo meteorológico advirtió sobre fenómenos que afectarán principalmente a sectores de la Patagonia y el Litoral argentino.
Qué provincias están bajo alerta por vientos fuertes
De acuerdo con el último reporte del SMN, rige una alerta amarilla por vientos para áreas de las provincias de Río Negro y Chubut.
El fenómeno impactará especialmente en el este de ambos territorios, donde se prevén vientos del sector norte con velocidades que oscilarán entre los 40 y 50 kilómetros por hora. Además, las ráfagas podrían alcanzar los 95 kilómetros por hora.
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan desplazarse por la acción del viento y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos.
También se aconseja mantenerse alejado de árboles, carteles y estructuras que puedan desprenderse o caer debido a las fuertes ráfagas.
Advertencia por niebla en el Litoral
Por otra parte, el organismo emitió una advertencia de nivel violeta por niebla para sectores del Litoral argentino.
Las provincias alcanzadas por este fenómeno son Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, donde se espera la formación de bancos de niebla densos que reducirán considerablemente la visibilidad y podrían afectar la circulación vehicular.
Según explicó el SMN, estas condiciones pueden generar dificultades en las actividades cotidianas y complicaciones en el tránsito durante gran parte de la jornada.
Para quienes deban conducir, se recomienda utilizar luces bajas y faros antiniebla, disminuir la velocidad, mantener una mayor distancia de seguridad con otros vehículos y evitar maniobras de adelantamiento. Asimismo, se aconseja no detenerse sobre la calzada ni en las banquinas para reducir riesgos de accidentes.