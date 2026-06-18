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Alerta amarilla: tormentas, nevadas, viento y zonda afectarán a 11 provincias este jueves

Las alertas amarillas del SMN rigen este jueves para distintas regiones del país, donde se esperan lluvias intensas, granizo, nevadas, ráfagas de hasta 110 km/h y viento zonda.

Rige una alerta amarilla del SMN por tormentas, nieve y fuertes vientos en 11 provincias
Rige una alerta amarilla del SMN por tormentas, nieve y fuertes vientos en 11 provincias
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas amarillas para este jueves 18 de junio en 11 provincias argentinas ante la llegada de tormentas, nevadas, vientos fuertes y viento zonda.
  • Los fenómenos afectarán desde el litoral hasta la cordillera, previéndose lluvias intensas de hasta 70 mm, nevadas con viento blanco y ráfagas de viento de hasta 110 km/h.
  • El organismo advirtió sobre posibles daños e interrupciones en las actividades cotidianas, por lo que recomendó extremar precauciones y limitar la circulación.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para este jueves 18 de junio por tormentas, nevadas, vientos intensos y viento zonda que alcanzarán a 11 provincias del país. El organismo advirtió que estos fenómenos pueden generar daños y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas, por lo que recomendó tomar precauciones.

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Las advertencias alcanzan a sectores de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Salta y Jujuy, donde se esperan distintos eventos meteorológicos según la región.

Tormentas con lluvias intensas y posible caída de granizo

La alerta amarilla por tormentas comprende a Corrientes, el norte de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa y el este de Santiago del Estero.

De acuerdo con el SMN, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional y ráfagas intensas. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 30 y 70 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse montos superiores.

Ante estas condiciones, el organismo recomienda evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura y mantener limpios los desagües. Además, aconseja desconectar los electrodomésticos si existe riesgo de ingreso de agua a las viviendas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio en lugares cerrados.

Nevadas persistentes y viento blanco en la zona cordillerana

La advertencia por nevadas alcanza al oeste de Catamarca, el oeste de La Rioja y el noroeste de San Juan.

En estas áreas se esperan nevadas persistentes de intensidad moderada a fuerte, con acumulaciones estimadas entre 10 y 25 centímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse esos valores. El fenómeno también estará acompañado por viento blanco, lo que reducirá considerablemente la visibilidad.

Frente a este escenario, el SMN recomienda evitar desplazamientos que no sean indispensables, utilizar únicamente vehículos preparados para circular sobre hielo y nieve, revisar el estado de techos y canaletas, ventilar correctamente los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y disponer de agua, alimentos y elementos esenciales para afrontar una posible emergencia.

Vientos intensos y alerta por viento zonda en el norte

El oeste de Jujuy y de Salta permanecerá bajo alerta amarilla por vientos intensos en la zona de alta montaña. Allí se prevén velocidades de entre 70 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora.

Además, sectores de ambas provincias también estarán bajo alerta por viento zonda. Según informó el SMN, este fenómeno podría desarrollarse con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 65 kilómetros por hora.

El viento zonda puede provocar una disminución significativa de la visibilidad por polvo en suspensión, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad relativa, condiciones que incrementan el riesgo para quienes realizan actividades al aire libre.

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