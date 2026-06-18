Alerta amarilla: tormentas, nevadas, viento y zonda afectarán a 11 provincias este jueves

Frente a este escenario, el SMN recomienda evitar desplazamientos que no sean indispensables, utilizar únicamente vehículos preparados para circular sobre hielo y nieve, revisar el estado de techos y canaletas, ventilar correctamente los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y disponer de agua, alimentos y elementos esenciales para afrontar una posible emergencia.