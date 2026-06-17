Una bandera de Atlético Tucumán se coló en el festejo de la Selección: la historia del tucumano que sigue a Argentina por el mundo

Cuando comenzaron a circular las imágenes del festejo argentino tras el triunfo ante Argelia en Kansas City, muchos tucumanos descubrieron un detalle inesperado. Detrás de los campeones del mundo, colgada sobre una baranda del estadio, aparecía una bandera imposible de confundir. Sobre una tela celeste y blanca se leían las palabras "El Gigante del Norte", acompañadas por el escudo de Atlético Tucumán y la fecha 07/02/17, un homenaje a una de las noches más importantes de la historia del club.