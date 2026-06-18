Inicia la venta de entradas para ver a Maná en Argentina: ¿cómo conseguirlas?

El show en Argentina será en la ciudad de Buenos Aires y la cita está pactada para el Estado Más Monumental a las 20 del 10 de diciembre. Las entradas se lanzarán a la venta en dos grupos por la plataforma All Access. Este jueves a las 14 iniciará la preventa exclusiva para clientes Santander que podrán financiar hasta en 6 cuotas sin interés. El viernes 19, a partir de las 14, empezará la venta general. Se aceptarán todos los medios de pago.