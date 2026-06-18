Inicia la venta de entradas para ver a Maná en Argentina: ¿cómo conseguirlas?

Resumen para apurados
- La banda mexicana Maná se presentará el 10 de diciembre en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires en el marco de su gira internacional 'Vivir sin aire tour'.
- Las entradas se venderán por All Access con una preventa exclusiva para clientes Santander este jueves y la venta general a partir del viernes.
- Este show consolida la histórica relación del grupo con el público argentino y reafirma su vigencia como uno de los máximos referentes del rock pop latino.
La semana pasada, Maná quedó en boca de todo el mundo por su presentación en la apertura del Mundial de Fútbol en México. Interpretando su mayor éxito, “Oye mi amor”, la banda liderada por Fher Olvera anunció inmediatamente después la extensión de su gira “Vivir sin aire tour”. Argentina quedó entre los países favorecidos con las nuevas fechas.
Pionera en el rock pop mexicano, Maná logró vender más de 50 millones de discos en todo el mundo, logrando un posicionamiento como uno de los grupos musicales más reconocidos de Latinoamérica. Con 14 giras, cuatro Grammy, nueve Grammy Latinos y cinco MTV Video Music Awards, la banda sigue respondiendo a sus fanáticos.
Tour de Maná por toda América
Maná acaba de hacer públicas las fechas de shows que faltaban para completar una veintena en su tour. Desde el 4 de septiembre, el grupo tocará dos veces en Denver, una en Las Vegas, otra en Phoenix, dos en Inglewood, una en Dana Point y una en Palm Springs.Para octubre, los shows programados son para Sacramento, San Diego, Portland, Seattle y Rosemont.
Noviembre será un mes más heterogéneo geográficamente hablando, porque se presentarán en Estados Unidos –Detroit, Houston y Austin– pero también en América Latina. El primer show está previsto para el 28 de noviembre en Bogotá, Colombia. Luego, diciembre llegará con las presentaciones de Lima, Perú; San Miguel, Chile; Buenos Aires, Argentina; y Ciudad de México, México.
Cuándo salen a la venta las entradas para ver a Maná en Argentina
El primer país en el que se presentarán será Colombia. El show será en Vive Claro, distrito cultural en la ciudad de Bogotá el 28 de noviembre a las 20. Seguirá la presentación en Lima, Perú, el 2 de diciembre a las 20 en el Estadio San Marcos y luego San Miguel, Chile, el 5 de diciembre en el Estadio Monumental, también a las 20. La gira cerrará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 17 de diciembre.
El show en Argentina será en la ciudad de Buenos Aires y la cita está pactada para el Estado Más Monumental a las 20 del 10 de diciembre. Las entradas se lanzarán a la venta en dos grupos por la plataforma All Access. Este jueves a las 14 iniciará la preventa exclusiva para clientes Santander que podrán financiar hasta en 6 cuotas sin interés. El viernes 19, a partir de las 14, empezará la venta general. Se aceptarán todos los medios de pago.