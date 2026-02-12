Recuerdos fotográficos: cuando los “colados” se hicieron la fiesta con Maná en Tucumán

Eran la banda de rock latino más exitosa del momento y el público conocía de memoria sus canciones, entre ellas “Déjame entrar”, “Selva negra”, “No ha parado de llover”, “Desapariciones”, “Rayando el sol” y “Vivir sin aire”. Era famosa la anécdota de su grabación del “Unplugged” en EEUU, de cuando el técnico de sonido habló en inglés desde la cabina de control y el cantante Fher Olivera le aclaró que “aquí todos los chavos hablamos mexicano”. En el shopping Fher fue afectuoso y comunicativo. “Buenas noches, chavos y chavas de Tucumán. Viva Latinoamérica democrática. No sabía que Tucumán era tan hermoso”, dijo para romper el hielo. “Es una bellísima región. No dejen que la destruyan. Presionen a sus gobiernos para que se porten bien”. También habló de los derechos humanos “que fueron tan pisoteados aquí, en Argentina, en Chile, en Uruguay; también en México”.