Una revista destruyó el nuevo restaurante de Francis Mallmann en Nueva York: la fuerte respuesta del chef

El resultado fue una crítica lapidaria. Su texto, titulado “La Boca es puro humo, nada de fuego”, viene acompañado de una bajada igualmente contundente: “El chef argentino Francis Mallmann es notorio por su amor por cocinar a fuego abierto. Con su debut en Nueva York, se esfuma”. Rosner utiliza la expresión “fizzle out”, que traduce como “esfumarse” o “apagarse lentamente”, aunque en este contexto sugiere también un “fracasar” o “desvanecerse” en el intento por replicar su estilo característico.En el inicio de su reseña, Rosner define la vida de Mallmann como “a macho fairy tale”, un “cuento de hadas macho”. Recorre su evolución desde la cocina europea hasta convertirse en “un apóstol del fuego y del primitivismo”. Menciona sus nueve (quizá diez) restaurantes y los paquetes turísticos que conduce a La Soplada, su isla en el Lago La Plata (Chubut): “Incluyen seis noches en la isla y, entre otras cosas, cinco ‘Experiencias de Cena con Fuego’ (…) que comienzan en más de treinta y cuatro mil dólares por persona”, señala la crítica. Aunque no lo consigna, por allí pasó en 2014 la actriz Margot Robbie, en pleno auge de Barbie.