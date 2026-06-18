Día del Padre: guía de regalos por menos de $30.000, descuentos y cuotas sin interés

La celebración del Día del Padre en Argentina tendrá lugar el domingo 21 de junio, motivo por el cual durante todo el mes se despliega una gran cantidad de promociones, descuentos y opciones de financiamiento en cuotas sin interés para elegir el obsequio ideal. Con el propósito de facilitar la búsqueda, el mercado ofrece alternativas accesibles por menos de 30.000 pesos con disponibilidad de envío a todo el territorio nacional, complementadas con un relevamiento detallado para aprovechar los máximos beneficios disponibles en los comercios.