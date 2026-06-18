Día del Padre: guía de regalos por menos de $30.000, descuentos y cuotas sin interés

Resumen para apurados
- Comercios y plataformas online en Argentina lanzaron ofertas de regalos por menos de $30.000, con cuotas y envíos, para celebrar el Día del Padre el próximo 21 de junio.
- La campaña de descuentos, activa durante todo el mes, busca optimizar el presupuesto familiar mediante facilidades de pago, rebajas y opciones en tecnología, bazar y chocolates.
- Estas opciones accesibles y herramientas de financiación apuntan a sostener el consumo interno frente a la inflación, permitiendo celebrar la fecha sin comprometer la economía.
La celebración del Día del Padre en Argentina tendrá lugar el domingo 21 de junio, motivo por el cual durante todo el mes se despliega una gran cantidad de promociones, descuentos y opciones de financiamiento en cuotas sin interés para elegir el obsequio ideal. Con el propósito de facilitar la búsqueda, el mercado ofrece alternativas accesibles por menos de 30.000 pesos con disponibilidad de envío a todo el territorio nacional, complementadas con un relevamiento detallado para aprovechar los máximos beneficios disponibles en los comercios.
La planificación de las compras durante este período permite optimizar el presupuesto familiar mediante el uso de herramientas financieras y plataformas de descuento específicas de cada entidad bancaria. El listado de opciones económicas abarca diferentes rubros que van desde la indumentaria básica hasta accesorios tecnológicos de uso diario, asegurando alternativas útiles y cuidadosas con el bolsillo. A través del acceso a este catálogo de oportunidades y rebajas, resulta sencillo encontrar un detalle significativo sin necesidad de incurrir en gastos excesivos.
Regalos para el Día del Padre por $30.000 pesos
En la web de Mercado Libre los usuarios pueden encontrar la web alusiva al Día del Padre 2026, que concentra las ofertas más elegidas por los usuarios y las mejores promos de compañías de primer nivel
- Auriculares Inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 6 Play Negro: $24.999
- Pava Eléctrica Baza De 1.8 L Con Función Mate Y Corte Automático Plateado: $17.990
- Juego de puntas intercambiables Stanley de 32 piezas: +$30.000
- Juego de toallón y toalla Franco Valente de 400gs: $18.999
- Perchero Barral metálico negro exhibidor: $17.559
- Licores de chocolate y dulce de leche. Se presentan en botellas de 250ml por $13.000 cada una.
- Habanos de chocolate con rellenos premium como crema irlandesa, whisky y vodka de frambuesa. Disponibles por unidad ($6.500) o en pack surtido x3 ($19.500).
- Caja de ¼ kilo de chocolates surtidos selección con faja personalizada para el Día del Padre $18.500
- Baguette de 14 bombones con 190 gramos de chocolate por $20.000.