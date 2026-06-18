SociedadActualidad

Día del Padre: guía de regalos por menos de $30.000, descuentos y cuotas sin interés

Una linea de descuentos online cuentan como buenas opciones para el Día del Padre.

Día del Padre: guía de regalos por menos de $30.000, descuentos y cuotas sin interés
vinos
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Comercios y plataformas online en Argentina lanzaron ofertas de regalos por menos de $30.000, con cuotas y envíos, para celebrar el Día del Padre el próximo 21 de junio.
  • La campaña de descuentos, activa durante todo el mes, busca optimizar el presupuesto familiar mediante facilidades de pago, rebajas y opciones en tecnología, bazar y chocolates.
  • Estas opciones accesibles y herramientas de financiación apuntan a sostener el consumo interno frente a la inflación, permitiendo celebrar la fecha sin comprometer la economía.
Resumen generado con IA

La celebración del Día del Padre en Argentina tendrá lugar el domingo 21 de junio, motivo por el cual durante todo el mes se despliega una gran cantidad de promociones, descuentos y opciones de financiamiento en cuotas sin interés para elegir el obsequio ideal. Con el propósito de facilitar la búsqueda, el mercado ofrece alternativas accesibles por menos de 30.000 pesos con disponibilidad de envío a todo el territorio nacional, complementadas con un relevamiento detallado para aprovechar los máximos beneficios disponibles en los comercios.

Mundial 2026: el triunfo de Inglaterra terminó en un canto masivo de “Wonderwall” que dio la vuelta al mundo

Mundial 2026: el triunfo de Inglaterra terminó en un canto masivo de “Wonderwall” que dio la vuelta al mundo

La planificación de las compras durante este período permite optimizar el presupuesto familiar mediante el uso de herramientas financieras y plataformas de descuento específicas de cada entidad bancaria. El listado de opciones económicas abarca diferentes rubros que van desde la indumentaria básica hasta accesorios tecnológicos de uso diario, asegurando alternativas útiles y cuidadosas con el bolsillo. A través del acceso a este catálogo de oportunidades y rebajas, resulta sencillo encontrar un detalle significativo sin necesidad de incurrir en gastos excesivos.

Regalos para el Día del Padre por $30.000 pesos

En la web de Mercado Libre los usuarios pueden encontrar la web alusiva al Día del Padre 2026, que concentra las ofertas más elegidas por los usuarios y las mejores promos de compañías de primer nivel

  • Auriculares Inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 6 Play Negro: $24.999
  • Pava Eléctrica Baza De 1.8 L Con Función Mate Y Corte Automático Plateado: $17.990
  • Juego de puntas intercambiables Stanley de 32 piezas: +$30.000
  • Juego de toallón y toalla Franco Valente de 400gs: $18.999 
  • Perchero Barral metálico negro exhibidor: $17.559
  • Licores de chocolate y dulce de leche. Se presentan en botellas de 250ml por $13.000 cada una.
  • Habanos de chocolate con rellenos premium como crema irlandesa, whisky y vodka de frambuesa. Disponibles por unidad ($6.500) o en pack surtido x3 ($19.500).
  • Caja de ¼ kilo de chocolates surtidos selección con faja personalizada para el Día del Padre $18.500
  • Baguette de 14 bombones con 190 gramos de chocolate por $20.000.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora
1

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora

Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones
2

Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones

La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi
3

La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi

Habrá asueto el lunes 22 de junio: en qué ciudad argentina tendrán un fin de semana largo
4

Habrá asueto el lunes 22 de junio: en qué ciudad argentina tendrán un fin de semana largo

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?
5

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?

Ranking notas premium
Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina
1

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?
2

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
3

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga
4

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga

El silencio alrededor de las madres que consumen
5

El silencio alrededor de las madres que consumen

Más Noticias
La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi

La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora

De una impresora 3D a la Scaloneta: la historia de los jóvenes que llegaron al Dibu Martínez

De una impresora 3D a la Scaloneta: la historia de los jóvenes que llegaron al "Dibu" Martínez

Rafael Nadal le respondió a Messi después de sus elogios y el gesto se volvió viral

Rafael Nadal le respondió a Messi después de sus elogios y el gesto se volvió viral

Habrá asueto el lunes 22 de junio: en qué ciudad argentina tendrán un fin de semana largo

Habrá asueto el lunes 22 de junio: en qué ciudad argentina tendrán un fin de semana largo

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una etapa de crecimiento en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una etapa de crecimiento en junio, según Ludovica Squirru

Las tres bebidas que ayudan a limpiar el hígado y prevenir enfermedades

Las tres bebidas que ayudan a limpiar el hígado y prevenir enfermedades

Alerta amarilla: tormentas, nevadas, viento y zonda afectarán a 11 provincias este jueves

Alerta amarilla: tormentas, nevadas, viento y zonda afectarán a 11 provincias este jueves

Comentarios