Alerta nacional por una cápsula radiactiva robada en Rosario

Resumen para apurados
- La Autoridad Regulatoria Nuclear emitió un alerta nacional por el robo de una cápsula de Cesio-137 desde un laboratorio de Rosario, reportado el pasado 16 de junio.
- La sustancia de uso médico estaba en un cilindro de plomo de acceso restringido. Tras el robo, se dio aviso a la Policía Federal y a la Agencia Federal de Emergencias.
- Aunque el riesgo es bajo si está cerrada, su apertura causaría daños graves. Se insta a la población a no tocar el contenedor en caso de hallarlo y dar aviso inmediato.
El martes que pasó, las autoridades sanitarias de Rosario dieron aviso por la preocupante desaparición de una cápsula de cesio-137, un isótopo radiactivo artificial usado en medicina e industria. Pese a que la sustancia estaba disponible en un laboratorio al que tenían acceso solo cuatro personas, se desconoce cómo terminó fuera de su lugar. La alarma se generó por las consecuencias que puede producir en las personas que la manipulen incorrectamente.
El Cesio-137 es utilizado “en pequeñas cantidades para la calibración de equipos de detección de radiación”, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. En cantidades más elevadas se utiliza en dispositivos de radioterapia para tratamiento de cáncer, detectores industriales de flujo de líquido en tuberías y otros dispositivos que miden el grosor de materiales como papel o láminas de metal.
Para reducir el riesgo y ayudar a la población a identificar el recipiente, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) difundió una imagen de un contenedor similar al que portaba la sustancia.
Desaparición de una cápsula de Cesio-137 en Rosario
El 16 de junio la ARN tomó conocimiento de la sustracción de la cápsula radiactiva. De inmediato se dio aviso a la Agencia Federal de Emergencias y a la División de Riesgo Radiológico y Nuclear de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina. “Si bien el riesgo radiológico es muy bajo, en caso de encontrarla, no la toque ni manipule”, indicó la ARN.
Los protocolos internacionales indican que cualquier persona que encuentre un objeto sospechoso con símbolos de radiación o que pueda corresponder a una fuente radiactiva no debe abrirlo, moverlo innecesariamente ni intentar desarmarlo.
El recipiente en el que se encontraba el Celsio-137 era un contenedor cilíndrico de plomo con un espesor de dos a tres centímetros. Tenía 12 centímetros de alto y 10 de ancho. El material utilizado está pensado para evitar la radiactividad y el traspaso a otros objetos o a seres humanos.
Cuidados preventivos en el contacto con Cesio-137
Un especialista en toxicología, Sergio Saracco, explicó cuáles son los riesgos de tener contacto con la sustancia radiactiva. “Lo primero es llevar tranquilidad porque se trata de una fuente de pequeñas dimensiones, utilizada para calibrar equipos médicos y que se encuentra protegia dentro de una cápsula de plomo”, señaló.
También aseguró que, “mientras la cápsula permanezca cerrada y no sea manipulada de manera inadecuada, una persona que la toque no tendría un riesgo significativo”. El problema, en cambio, aparecería si alguien abriera los contenedores en los que se encuentra y permaneciera en contacto con ella durante un tiempo prolongado. En ese caso, podría contraerse riesgo carcinógeno.