Alerta nacional por una cápsula radiactiva robada en Rosario

El martes que pasó, las autoridades sanitarias de Rosario dieron aviso por la preocupante desaparición de una cápsula de cesio-137, un isótopo radiactivo artificial usado en medicina e industria. Pese a que la sustancia estaba disponible en un laboratorio al que tenían acceso solo cuatro personas, se desconoce cómo terminó fuera de su lugar. La alarma se generó por las consecuencias que puede producir en las personas que la manipulen incorrectamente.