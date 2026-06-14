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Fukushima, 15 años después: los pueblos reconstruidos donde casi nadie regresó

Quince años después del terremoto, el tsunami y el accidente nuclear que conmocionaron a Japón, Fukushima muestra una realidad marcada por pueblos reconstruidos, calles vacías y miles de habitantes que nunca regresaron a sus hogares.

Fukushima, 15 años después: los pueblos reconstruidos donde casi nadie regresó
Por Mercedes Mosca Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • A 15 años de la catástrofe de 2011 en Fukushima, Japón, las ciudades reconstruidas siguen semivacías porque la mayoría de los evacuados decidió no regresar por temor y arraigo.
  • Tras el terremoto, tsunami y accidente nuclear, se descontaminó la zona y renovó la infraestructura, pero persiste la desconfianza por el vertido de agua tratada al océano.
  • Este escenario mantiene abierto el debate en Japón sobre la reactivación de centrales nucleares para abaratar costos energéticos frente al riesgo de futuros sismos.
Resumen generado con IA

Quince años después del terremoto, el tsunami y el accidente nuclear que cambiaron para siempre la historia de Japón, Fukushima continúa siendo un territorio marcado por la reconstrucción y la memoria. Aunque muchas ciudades recuperaron servicios, viviendas e infraestructura, las consecuencias sociales, económicas y energéticas de la catástrofe siguen presentes.

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El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,1 sacudió el noreste japonés y desencadenó un tsunami que arrasó localidades costeras enteras. La tragedia provocó más de 20.000 muertes y derivó en el accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi, considerado el más grave desde el ocurrido en Chernóbil.

La escuela donde el tiempo quedó detenido

En el pequeño pueblo pesquero de Ukedo, una escuela primaria permanece como uno de los símbolos más impactantes de la tragedia. El edificio sobrevivió al tsunami, pero conserva las marcas de la inundación que alcanzó varios metros de altura.

La rápida evacuación de docentes y alumnos permitió evitar una tragedia mayor. Minutos después del terremoto, la comunidad educativa abandonó el establecimiento y se dirigió hacia una zona elevada, mientras enormes olas avanzaban sobre el pueblo y destruían viviendas, embarcaciones y gran parte de la infraestructura local.

Una calle vacía en la reconstruida Namie Una calle vacía en la reconstruida Namie El Mundo

El lugar se ha convertido en un testimonio silencioso de aquel día en que la naturaleza modificó para siempre la vida de miles de personas.

Ciudades reconstruidas, pero con pocos habitantes

Localidades como Namie y Futaba fueron durante años sinónimo de evacuación y zonas restringidas debido a la contaminación radiactiva. Con el paso del tiempo, las autoridades impulsaron extensos trabajos de descontaminación y reconstrucción.

Las estaciones de tren fueron renovadas, las calles recuperaron servicios y muchas viviendas fueron reparadas. Sin embargo, la recuperación demográfica no acompañó ese proceso.

Miles de habitantes que abandonaron la región reconstruyeron sus vidas en otras ciudades y decidieron no regresar. Como consecuencia, algunas zonas presentan una imagen extraña: infraestructura moderna, comercios abiertos y calles casi vacías.

El desafío del agua contaminada

Uno de los principales desafíos que enfrenta Japón sigue siendo el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima Daiichi.

Durante años, el agua utilizada para enfriar los reactores dañados fue almacenada en enormes tanques dentro del complejo. Ante la falta de espacio disponible, el Gobierno japonés puso en marcha un plan de liberación gradual al océano Pacífico de agua previamente tratada.

Las autoridades sostienen que el proceso cumple con estándares internacionales de seguridad y cuenta con supervisión técnica especializada. Sin embargo, la medida continúa generando controversia tanto dentro como fuera del país.

Diversos sectores cuestionan los posibles impactos ambientales a largo plazo y reclaman mayores garantías sobre la gestión de los residuos radiactivos.

Los pescadores que aún luchan contra el estigma

La actividad pesquera fue una de las más afectadas por la crisis nuclear. Aunque los controles sanitarios indican que los productos marinos cumplen con los requisitos de seguridad, muchos trabajadores del sector continúan enfrentando la desconfianza de parte de los consumidores.

Para numerosas familias, la recuperación económica ha sido lenta. Años después del desastre, todavía existe preocupación por el impacto que cualquier noticia relacionada con la central pueda tener sobre la imagen de los productos provenientes de Fukushima.

El debate sobre la energía nuclear vuelve a escena

Mientras continúa la recuperación de la región, Japón enfrenta un nuevo debate energético. La reactivación de algunos reactores nucleares marca un cambio respecto de la política adoptada tras la tragedia de 2011.

El aumento de los costos energéticos y la dependencia de combustibles importados impulsaron a las autoridades a reconsiderar el papel de la energía nuclear dentro de la matriz energética nacional.

Para los defensores de esta tecnología, representa una herramienta necesaria para garantizar el abastecimiento eléctrico. Para sus detractores, Fukushima sigue siendo una prueba de los riesgos que implica operar centrales nucleares en un país expuesto a frecuentes terremotos.

A pesar de los avances en reconstrucción, Fukushima sigue siendo mucho más que un escenario de recuperación material. Las huellas de la catástrofe permanecen en las ciudades semivacías, en las comunidades desplazadas y en el debate sobre el futuro energético japonés.

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