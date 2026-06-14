Fukushima, 15 años después: los pueblos reconstruidos donde casi nadie regresó

El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,1 sacudió el noreste japonés y desencadenó un tsunami que arrasó localidades costeras enteras. La tragedia provocó más de 20.000 muertes y derivó en el accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi, considerado el más grave desde el ocurrido en Chernóbil.