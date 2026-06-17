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Santoral del 18 de junio: quiénes fueron los santos Marcos y Marceliano

Conocé a todos los santos evocados en esta fecha.

Santoral del 18 de junio: quiénes fueron los santos Marcos y Marceliano
Santoral del 18 de junio: quiénes fueron los santos Marcos y Marceliano
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El 18 de junio, la Iglesia católica conmemora a los santos Marcos y Marceliano, hermanos gemelos martirizados en Roma en el siglo III por negarse a renunciar a su fe cristiana.
  • Detenidos bajo Diocleciano, resistieron presiones familiares y estatales para adorar dioses paganos. Con apoyo de San Sebastián, mantuvieron su fe hasta ser ejecutados con lanzas.
  • El legado de estos mártires simboliza la perseverancia y la firmeza de convicciones, inspirando a los fieles actuales cada 18 de junio junto a otras figuras del santoral católico.
Resumen generado con IA

El 18 de junio, la Iglesia católica celebra en su santoral la memoria de los santos Marcos y Marceliano, dos hermanos gemelos que, según la tradición cristiana, entregaron su vida por defender su fe durante una de las persecuciones más crueles del Imperio romano.

Su historia es una de las más recordadas del cristianismo primitivo porque, además de enfrentar el martirio, resistieron las presiones de sus propias familias y de las autoridades romanas para renunciar a sus creencias.

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La historia de los santos Marcos y Marceliano

Marcos y Marceliano vivieron en Roma durante el siglo III. Eran hijos de una familia respetada y estaban casados cuando fueron denunciados por profesar el cristianismo, una religión prohibida en aquella época.

Fueron arrestados durante la persecución ordenada por el emperador Diocleciano. Las autoridades intentaron convencerlos de abandonar su fe, mientras que sus familiares también les suplicaban que ofrecieran sacrificios a los dioses romanos para salvar sus vidas.

Sin embargo, los hermanos permanecieron firmes en sus convicciones. Según relatan las antiguas actas de los mártires, recibieron el apoyo espiritual de San Sebastián, quien fortaleció su decisión de mantenerse fieles al Evangelio.

Su ejemplo incluso motivó la conversión de algunos de quienes participaban en el proceso judicial y de varias personas cercanas al poder imperial.

El martirio que convirtió a Marcos y Marceliano en santos

Al negarse definitivamente a renunciar al cristianismo, Marcos y Marceliano fueron condenados a muerte.

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La tradición sostiene que fueron atados a postes y atravesados por lanzas, muriendo alrededor del año 287. Su sacrificio fue considerado un testimonio extraordinario de fidelidad a Cristo, motivo por el cual la Iglesia los veneró desde los primeros siglos como mártires.

Con el paso del tiempo, numerosas iglesias conservaron reliquias atribuidas a ambos santos y su devoción se extendió por distintos países de Europa.

Qué representa su legado para los cristianos

La figura de los santos Marcos y Marceliano simboliza la perseverancia frente a la adversidad y la fortaleza para sostener las propias convicciones incluso en los momentos más difíciles.

Por esa razón, cada 18 de junio muchos fieles los recuerdan como ejemplo de valentía, lealtad y esperanza, virtudes que siguen inspirando a las comunidades cristianas en todo el mundo.

Otros santos que se recuerdan el 18 de junio

Además de Marcos y Marceliano, el santoral católico conmemora a:

San Gregorio Barbarigo, obispo y cardenal italiano.

Santa Isabel de Schönau, religiosa benedictina y mística alemana.

San Amando de Burdeos, obispo.

San Leoncio de Trípoli, mártir.

San Ciriaco de Nicomedia, mártir.

Como sucede cada día, el santoral reúne a hombres y mujeres que dejaron una huella en la historia del cristianismo y cuya memoria continúa siendo motivo de celebración para millones de fieles alrededor del mundo.

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