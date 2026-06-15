Santoral del 16 de junio: quién fue Santa Lutgarda, la mística que anticipó la devoción al Sagrado Corazón

Cada 16 de junio, la Iglesia Católica recuerda en su santoral a Santa Lutgarda de Aywières, una de las grandes figuras de la espiritualidad medieval. Considerada una de las precursoras de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, su vida estuvo marcada por experiencias místicas, visiones y una profunda entrega religiosa que la convirtió en una de las santas más veneradas de Bélgica.