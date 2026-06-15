Santoral del 16 de junio: quién fue Santa Lutgarda, la mística que anticipó la devoción al Sagrado Corazón

Resumen para apurados
- La Iglesia Católica conmemora este 16 de junio en Bélgica a Santa Lutgarda, mística del siglo XIII considerada precursora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
- Nacida en 1182, ingresó joven a un convento y, tras una visión de Cristo, adoptó una vida de clausura, oración y misticismo en el monasterio cisterciense de Aywières.
- Su legado como pionera de la espiritualidad del Corazón de Jesús influyó en devociones globales posteriores y la mantiene como un símbolo clave de la mística medieval.
Cada 16 de junio, la Iglesia Católica recuerda en su santoral a Santa Lutgarda de Aywières, una de las grandes figuras de la espiritualidad medieval. Considerada una de las precursoras de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, su vida estuvo marcada por experiencias místicas, visiones y una profunda entrega religiosa que la convirtió en una de las santas más veneradas de Bélgica.
Aunque el santoral de esta fecha incluye también a otros santos y beatos, la figura de Lutgarda ocupa un lugar destacado por la influencia que ejerció en la espiritualidad cristiana siglos antes de que la devoción al Corazón de Cristo se extendiera por todo el mundo.
¿Quién fue Santa Lutgarda?
Santa Lutgarda nació en 1182 en Tongeren, en la actual Bélgica. Según las crónicas de la época, ingresó muy joven a un monasterio benedictino no por vocación religiosa sino por decisión familiar. Sin embargo, un acontecimiento cambió por completo el rumbo de su vida.
La tradición relata que tuvo una visión de Jesucristo, quien le mostró sus heridas y la invitó a seguirlo con una entrega absoluta. A partir de entonces, Lutgarda abrazó la vida religiosa con una intensidad extraordinaria.
Con el tiempo se trasladó al monasterio cisterciense de Aywières, donde llevó una vida de oración, penitencia y contemplación. Allí adquirió fama por sus experiencias místicas y por los numerosos testimonios que hablaban de éxtasis, visiones y dones espirituales.
La santa vinculada al Sagrado Corazón
Uno de los aspectos más relevantes de la vida de Santa Lutgarda fue su relación con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Diversos escritos medievales señalan que habría recibido revelaciones en las que Cristo le permitía reposar sobre su pecho y escuchar los latidos de su corazón. Por este motivo, muchos historiadores de la Iglesia la consideran una precursora de una devoción que siglos más tarde alcanzaría enorme difusión gracias a las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque.
La espiritualidad de Lutgarda se centró en el amor misericordioso de Cristo y en la unión íntima con Dios, temas que marcarían posteriormente buena parte de la tradición mística cristiana.
Sus últimos años
Durante los últimos años de su vida perdió completamente la vista, situación que aceptó como una prueba espiritual. A pesar de ello, continuó siendo una referencia para religiosas y peregrinos que acudían al monasterio en busca de consejo y guía.
Santa Lutgarda falleció el 16 de junio de 1246. Su culto se difundió rápidamente en Europa y fue reconocida oficialmente por la Iglesia Católica.
Santoral católico del 16 de junio
Además de Santa Lutgarda, la Iglesia recuerda este 16 de junio a:
San Aureliano de Arlés
San Benón de Meissen
San Ceccardo de Carrara
San Similiano de Nantes
Beato Tomás Reding
¿Qué significa el nombre Lutgarda?
El nombre Lutgarda tiene origen germánico y suele interpretarse como "protectora del pueblo" o "guardiana de la gente". Aunque actualmente es poco frecuente, mantiene una fuerte presencia en la tradición religiosa de Bélgica y otros países europeos.
A casi ocho siglos de su muerte, Santa Lutgarda sigue siendo recordada como una de las grandes místicas de la Edad Media y un símbolo de la búsqueda de una relación profunda y personal con la fe.