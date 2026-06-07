Santoral del 8 de junio: quién fue el beato Stefano Sándor, el mártir que murió por su fe bajo el régimen comunista

Cada 8 de junio, la Iglesia Católica recuerda a varios santos y beatos que dejaron una profunda huella en la historia del cristianismo. Entre ellos se destaca el beato Stefano Sándor, un salesiano húngaro que fue ejecutado por el régimen comunista en 1953 y que hoy es considerado un ejemplo de valentía, compromiso con los jóvenes y fidelidad a la fe.