Santoral del 8 de junio: quién fue el beato Stefano Sándor, el mártir que murió por su fe bajo el régimen comunista

Resumen para apurados
- La Iglesia Católica recuerda hoy, 8 de junio, al beato húngaro Stefano Sándor, ejecutado en Budapest en 1953 por el régimen comunista debido a su defensa de la fe y los jóvenes.
- Tras la prohibición de las órdenes religiosas en Hungría en 1950, Sándor continuó educando clandestinamente a jóvenes hasta que fue descubierto, torturado y condenado a muerte.
- Beatificado por el papa Francisco en 2013, Sándor es hoy un referente global de resistencia ante el totalitarismo y un modelo de santidad para educadores y religiosos.
Cada 8 de junio, la Iglesia Católica recuerda a varios santos y beatos que dejaron una profunda huella en la historia del cristianismo. Entre ellos se destaca el beato Stefano Sándor, un salesiano húngaro que fue ejecutado por el régimen comunista en 1953 y que hoy es considerado un ejemplo de valentía, compromiso con los jóvenes y fidelidad a la fe.
La fecha de su memoria litúrgica coincide con el día de su martirio, ocurrido el 8 de junio de 1953 en Budapest. Su testimonio continúa inspirando especialmente a educadores, religiosos y jóvenes de todo el mundo.
¿Quién fue el beato Stefano Sándor?
Stefano (István) Sándor nació el 26 de octubre de 1914 en Szolnok, Hungría, en el seno de una familia profundamente católica. Desde muy joven mostró interés por la educación y el trabajo con adolescentes. Tras conocer la obra de Don Bosco, ingresó a la Congregación Salesiana, donde se formó como tipógrafo y educador.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, Hungría quedó bajo un régimen comunista que inició una fuerte persecución contra las instituciones religiosas. En 1950, las órdenes religiosas fueron prohibidas y muchas escuelas católicas fueron clausuradas. A pesar de ello, Sándor continuó trabajando en secreto con jóvenes, acompañándolos en su formación humana y espiritual.
Su labor clandestina fue descubierta por las autoridades. Fue arrestado, sometido a interrogatorios y torturas, juzgado en secreto y condenado a muerte. Finalmente, fue ejecutado el 8 de junio de 1953 junto a otros acusados. La Iglesia reconoció su muerte como un auténtico martirio por odio a la fe.
La beatificación de Stefano Sándor
Tras décadas de investigación, el papa Francisco autorizó su beatificación, que se celebró el 19 de octubre de 2013 en Budapest. Durante la ceremonia, la Iglesia destacó su compromiso como educador de jóvenes y su fidelidad a Cristo incluso frente a la persecución y la muerte.
Los salesianos lo consideran un modelo de santidad laical y un referente para quienes trabajan en la formación de las nuevas generaciones. Su historia refleja la resistencia de miles de cristianos que sufrieron la represión de los regímenes totalitarios del siglo XX.
Otros santos y beatos del 8 de junio
Además del beato Stefano Sándor, el santoral católico recuerda este 8 de junio a:
San Medardo
San Gildardo
San Pedro de Amer
Beato Jorge Porta
Beata Mariam Thresia Chiramel
La figura de Stefano Sándor sobresale este año por la fuerza de su testimonio: un hombre que eligió permanecer junto a los jóvenes que educaba, aun cuando eso significara poner en riesgo su propia vida.