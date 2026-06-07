SociedadActualidad

Santoral del 8 de junio: quién fue el beato Stefano Sándor, el mártir que murió por su fe bajo el régimen comunista

La fecha de su memoria litúrgica coincide con el día de su martirio, ocurrido el 8 de junio de 1953 en Budapest.

Esteban Sandor nació en Szolnok, Hungría, el 26 de noviembre de 1914
Esteban Sandor nació en Szolnok, Hungría, el 26 de noviembre de 1914
07 Junio 2026

Resumen para apurados

  • La Iglesia Católica recuerda hoy, 8 de junio, al beato húngaro Stefano Sándor, ejecutado en Budapest en 1953 por el régimen comunista debido a su defensa de la fe y los jóvenes.
  • Tras la prohibición de las órdenes religiosas en Hungría en 1950, Sándor continuó educando clandestinamente a jóvenes hasta que fue descubierto, torturado y condenado a muerte.
  • Beatificado por el papa Francisco en 2013, Sándor es hoy un referente global de resistencia ante el totalitarismo y un modelo de santidad para educadores y religiosos.
Resumen generado con IA

Cada 8 de junio, la Iglesia Católica recuerda a varios santos y beatos que dejaron una profunda huella en la historia del cristianismo. Entre ellos se destaca el beato Stefano Sándor, un salesiano húngaro que fue ejecutado por el régimen comunista en 1953 y que hoy es considerado un ejemplo de valentía, compromiso con los jóvenes y fidelidad a la fe.

La fecha de su memoria litúrgica coincide con el día de su martirio, ocurrido el 8 de junio de 1953 en Budapest. Su testimonio continúa inspirando especialmente a educadores, religiosos y jóvenes de todo el mundo.

¿Quién fue el beato Stefano Sándor?

Stefano (István) Sándor nació el 26 de octubre de 1914 en Szolnok, Hungría, en el seno de una familia profundamente católica. Desde muy joven mostró interés por la educación y el trabajo con adolescentes. Tras conocer la obra de Don Bosco, ingresó a la Congregación Salesiana, donde se formó como tipógrafo y educador.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, Hungría quedó bajo un régimen comunista que inició una fuerte persecución contra las instituciones religiosas. En 1950, las órdenes religiosas fueron prohibidas y muchas escuelas católicas fueron clausuradas. A pesar de ello, Sándor continuó trabajando en secreto con jóvenes, acompañándolos en su formación humana y espiritual.

Su labor clandestina fue descubierta por las autoridades. Fue arrestado, sometido a interrogatorios y torturas, juzgado en secreto y condenado a muerte. Finalmente, fue ejecutado el 8 de junio de 1953 junto a otros acusados. La Iglesia reconoció su muerte como un auténtico martirio por odio a la fe.

La beatificación de Stefano Sándor

Tras décadas de investigación, el papa Francisco autorizó su beatificación, que se celebró el 19 de octubre de 2013 en Budapest. Durante la ceremonia, la Iglesia destacó su compromiso como educador de jóvenes y su fidelidad a Cristo incluso frente a la persecución y la muerte.

Los salesianos lo consideran un modelo de santidad laical y un referente para quienes trabajan en la formación de las nuevas generaciones. Su historia refleja la resistencia de miles de cristianos que sufrieron la represión de los regímenes totalitarios del siglo XX.

Otros santos y beatos del 8 de junio

Además del beato Stefano Sándor, el santoral católico recuerda este 8 de junio a:

San Medardo

San Gildardo

San Pedro de Amer

Beato Jorge Porta

Beata Mariam Thresia Chiramel

La figura de Stefano Sándor sobresale este año por la fuerza de su testimonio: un hombre que eligió permanecer junto a los jóvenes que educaba, aun cuando eso significara poner en riesgo su propia vida.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La NASA busca poetas, cineastas y artistas para contar sus próximas misiones espaciales
1

La NASA busca poetas, cineastas y artistas para contar sus próximas misiones espaciales

Qué lugar ocupa hoy el dinero en la vida de los jóvenes, según un estudio
2

Qué lugar ocupa hoy el dinero en la vida de los jóvenes, según un estudio

La Feria del Trabajo de Tucumán ya abrió la venta de entradas: charlas y networking para jóvenes
3

La Feria del Trabajo de Tucumán ya abrió la venta de entradas: charlas y networking para jóvenes

Su familia había iniciado el funeral y apareció vivo seis días después: el guía perdido en el monte Everest contó cómo sobrevivió a la deriva
4

Su familia había iniciado el funeral y apareció vivo seis días después: el guía perdido en el monte Everest contó cómo sobrevivió a la deriva

Medialunas integrales: un antojo saludable para disfrutar en una tarde gris
5

Medialunas integrales: un antojo saludable para disfrutar en una tarde gris

Ranking notas premium
Ética Pública en Tucumán: las claves de los proyectos que analiza la Legislatura
1

Ética Pública en Tucumán: las claves de los proyectos que analiza la Legislatura

“Me rompieron la cabeza”: habló el último detenido tras el operativo policial en la despedida al Indio Solari en Tucumán
2

“Me rompieron la cabeza”: habló el último detenido tras el operativo policial en la despedida al Indio Solari en Tucumán

Un medio de Noruega define su rol con IA
3

Un medio de Noruega define su rol con IA

Recuerdos fotográficos: 1958. Un futuro Nobel de Literatura visita Tucumán
4

Recuerdos fotográficos: 1958. Un futuro Nobel de Literatura visita Tucumán

Gente que le cuenta a la gente
5

Gente que le cuenta a la gente

Más Noticias
Los Números de Oro de LA GACETA del 8 de junio de 2026

Los Números de Oro de LA GACETA del 8 de junio de 2026

El conocimiento fragmentado

El conocimiento fragmentado

La identidad como dolor y valor con sello propio

La identidad como dolor y valor con sello propio

Valorá tu atención

Valorá tu atención

La discusión del libre albedrío respecto de la posibilidad de un Dios omnipotente tiene que ver con la diferencia entre lo finito y lo infinito

"La discusión del libre albedrío respecto de la posibilidad de un Dios omnipotente tiene que ver con la diferencia entre lo finito y lo infinito"

Comentarios