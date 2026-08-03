Adidas invirtió millones de euros en el Mundial pero no fue suficiente

Fue Gulden quien destacó que se generaron ventas paralelas al Mundial. China, por ejemplo, fue uno de los mercados en los que la marca logró un avance. Uno de los alicientes que mantiene la empresa es el reintegro por parte de Estados Unidos de un monto entre los 250 y 300 millones de dólares en concepto de aranceles comerciales que estableció el país norteamericano.