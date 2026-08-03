Mundial 2026

Gales le retiró su apoyo a Infantino y se convirtió en la primera federación que rompe relaciones con la FIFA

La Asociación de Fútbol de Gales anunció que no respaldará la reelección del presidente tras la polémica por el fallido plan para privatizar el Mundial.

RUPTURA. Gales se convirtió en la primera federación que retiró públicamente su apoyo a Gianni Infantino para un nuevo mandato al frente de la FIFA.
RUPTURA. Gales se convirtió en la primera federación que retiró públicamente su apoyo a Gianni Infantino para un nuevo mandato al frente de la FIFA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Asociación de Fútbol de Gales le retiró públicamente su apoyo a Gianni Infantino para la reelección en la FIFA por fallos en la gobernanza y la gestión institucional.
  • La medida surge tras el polémico proyecto cancelado de vender el 20% de los derechos comerciales del Mundial a privados mediante la sociedad FIFA Forward Enterprise.
  • Gales se convierte en la primera federación en romper con la FIFA, sentando un precedente que podría detonar rechazos similares de otras asociaciones internacionales.
Resumen generado con IA

La Asociación de Fútbol de Gales (FAW) anunció que retiró su respaldo a Gianni Infantino y se convirtió en la primera federación nacional en rechazar públicamente la continuidad del dirigente al frente de la FIFA para el período 2027-2031. La decisión llegó días después de la polémica por el fallido proyecto para abrir el negocio comercial del Mundial a inversores privados.

En un comunicado, la federación explicó que dejó de apoyar al presidente por "fallos recientes en la gobernanza, el liderazgo, los valores, la gestión de las partes interesadas, la comunicación y el buen criterio". Además, sostuvo que Infantino "ha perdido la confianza" de la entidad para seguir conduciendo el fútbol mundial.

El conflicto se originó tras el anuncio de la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una sociedad destinada a gestionar los derechos comerciales del organismo y del Mundial, cuyo plan contemplaba vender el 20% de su participación a capitales privados. La propuesta fue retirada luego del rechazo de federaciones y confederaciones.

Crece la presión sobre Infantino

Pese a que la FIFA dio marcha atrás con la iniciativa, la decisión no alcanzó para recomponer la relación con la federación galesa. Desde la FAW remarcaron que "no poner los intereses del fútbol por encima de todo lo demás es un fracaso que no podemos aceptar".

La postura de Gales representa el primer quiebre institucional contra la candidatura de Infantino para un nuevo mandato y podría marcar el inicio de un efecto dominó entre otras asociaciones miembro de la FIFA.

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