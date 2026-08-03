Gales le retiró su apoyo a Infantino y se convirtió en la primera federación que rompe relaciones con la FIFA

La Asociación de Fútbol de Gales (FAW) anunció que retiró su respaldo a Gianni Infantino y se convirtió en la primera federación nacional en rechazar públicamente la continuidad del dirigente al frente de la FIFA para el período 2027-2031. La decisión llegó días después de la polémica por el fallido proyecto para abrir el negocio comercial del Mundial a inversores privados.