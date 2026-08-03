Mundial 2026

Video: así fue la multitudinaria bienvenida a Vozinha en Chile tras brillar con Cabo Verde en el Mundial

El arquero aterrizó en Santiago tras varias reprogramaciones y fue recibido por una multitud que copó el aeropuerto.

FUROR. Cientos de hinchas de Colo Colo recibieron a Vozinha en el aeropuerto de Santiago tras su destacada actuación en el Mundial 2026.
FUROR. Cientos de hinchas de Colo Colo recibieron a Vozinha en el aeropuerto de Santiago tras su destacada actuación en el Mundial 2026.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El arquero Vozinha llegó hoy a Santiago para sumarse a Colo Colo, siendo recibido por una multitud tras brillar con Cabo Verde en el Mundial 2026.
  • El futbolista de 40 años llega libre del Chaves portugués tras integrar el Once Ideal del Mundial. Su arribo ocurrió entre rumores de otros clubes y exámenes pendientes.
  • La llegada de una figura mundialista refuerza al plantel de Colo Colo y genera gran expectativa en los hinchas de cara a los próximos desafíos del club.
Resumen generado con IA

Vozinha ya está en Chile y su llegada generó una verdadera revolución. El arquero de Cabo Verde, una de las grandes figuras del Mundial 2026, aterrizó en Santiago para incorporarse a Colo Colo, donde fue recibido por una multitud de hinchas que colmó el aeropuerto para darle la bienvenida.

El experimentado guardameta, de 40 años, llegó luego de varios días marcados por reprogramaciones del viaje y rumores sobre su futuro. Incluso trascendió el interés del Renaissance de Berkane, aunque finalmente el club chileno confirmó su incorporación y terminó con las especulaciones.

Las imágenes del arribo mostraron a cientos de fanáticos esperando con camisetas, banderas y regalos. Además de firmar autógrafos, Vozinha fue recibido por dirigentes de Colo Colo, entre ellos el gerente deportivo Daniel Morón, en medio de un clima de fiesta.

El arquero que sorprendió al mundo

El caboverdiano llega como agente libre tras finalizar su contrato con Chaves, de Portugal, y luego de completar un Mundial sobresaliente. Sus actuaciones lo llevaron a integrar el Once Ideal del torneo, gracias a sus 18 atajadas, dos partidos con el arco en cero y un rendimiento que despertó el interés de varios clubes.

Con su incorporación, Colo Colo suma a uno de los futbolistas más destacados de la última Copa del Mundo, mientras los hinchas ya sueñan con verlo debutar en el estadio Monumental.

Temas ChileColo ColoMundial 2026Cabo Verde
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?
1

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

Video: así fue la multitudinaria bienvenida a Vozinha en Chile tras brillar con Cabo Verde en el Mundial
2

Video: así fue la multitudinaria bienvenida a Vozinha en Chile tras brillar con Cabo Verde en el Mundial

Juventus ya habría tomado una decisión sobre el futuro de Dibu Martínez
3

Juventus ya habría tomado una decisión sobre el futuro de "Dibu" Martínez

Gales le retiró su apoyo a Infantino y se convirtió en la primera federación que rompe relaciones con la FIFA
4

Gales le retiró su apoyo a Infantino y se convirtió en la primera federación que rompe relaciones con la FIFA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA
5

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

La demanda que complica a Chiqui Tapia en Estados Unidos: ahora buscan que declare por un contrato vinculado a Messi
6

La demanda que complica a Chiqui Tapia en Estados Unidos: ahora buscan que declare por un contrato vinculado a Messi

Más Noticias
Absolvieron a Virginia Mercado: la Justicia consideró que no encubrió al asesino de Paulina Lebbos

Absolvieron a Virginia Mercado: la Justicia consideró que no encubrió al asesino de Paulina Lebbos

Es sobrino del “Pulga” Rodríguez, heredó su apodo y es el goleador de la Liga Tucumana

Es sobrino del “Pulga” Rodríguez, heredó su apodo y es el goleador de la Liga Tucumana

Se extiende la crisis en River: Francescoli rompió el silencio y definió qué pasará con Eduardo Coudet

Se extiende la crisis en River: Francescoli rompió el silencio y definió qué pasará con Eduardo Coudet

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo

La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

Comentarios