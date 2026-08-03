Video: así fue la multitudinaria bienvenida a Vozinha en Chile tras brillar con Cabo Verde en el Mundial

Resumen para apurados
- El arquero Vozinha llegó hoy a Santiago para sumarse a Colo Colo, siendo recibido por una multitud tras brillar con Cabo Verde en el Mundial 2026.
- El futbolista de 40 años llega libre del Chaves portugués tras integrar el Once Ideal del Mundial. Su arribo ocurrió entre rumores de otros clubes y exámenes pendientes.
- La llegada de una figura mundialista refuerza al plantel de Colo Colo y genera gran expectativa en los hinchas de cara a los próximos desafíos del club.
Vozinha ya está en Chile y su llegada generó una verdadera revolución. El arquero de Cabo Verde, una de las grandes figuras del Mundial 2026, aterrizó en Santiago para incorporarse a Colo Colo, donde fue recibido por una multitud de hinchas que colmó el aeropuerto para darle la bienvenida.
El experimentado guardameta, de 40 años, llegó luego de varios días marcados por reprogramaciones del viaje y rumores sobre su futuro. Incluso trascendió el interés del Renaissance de Berkane, aunque finalmente el club chileno confirmó su incorporación y terminó con las especulaciones.
Las imágenes del arribo mostraron a cientos de fanáticos esperando con camisetas, banderas y regalos. Además de firmar autógrafos, Vozinha fue recibido por dirigentes de Colo Colo, entre ellos el gerente deportivo Daniel Morón, en medio de un clima de fiesta.
Locura en la llegada de Vozinha a Chile!!— Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 3, 2026
El nuevo arquero de Colo Colo ya estÃ¡ en Santiago y maÃ±ana se someterÃ¡ a los exÃ¡menes mÃ©dicos. @Cooperativa pic.twitter.com/FeHZ1lI38C
El arquero que sorprendió al mundo
El caboverdiano llega como agente libre tras finalizar su contrato con Chaves, de Portugal, y luego de completar un Mundial sobresaliente. Sus actuaciones lo llevaron a integrar el Once Ideal del torneo, gracias a sus 18 atajadas, dos partidos con el arco en cero y un rendimiento que despertó el interés de varios clubes.
Con su incorporación, Colo Colo suma a uno de los futbolistas más destacados de la última Copa del Mundo, mientras los hinchas ya sueñan con verlo debutar en el estadio Monumental.