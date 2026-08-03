La UEFA amenaza con demandar a la FIFA tras el fallido proyecto para privatizar los ingresos del Mundial

La tensión entre la UEFA y la FIFA continúa escalando. Luego de que Gianni Infantino decidiera retirar el proyecto que proponía abrir a inversores privados una parte de los ingresos futuros de los Mundiales, el organismo que gobierna el fútbol europeo dio un paso más y advirtió que estudia emprender acciones legales contra la entidad presidida por el dirigente suizo.