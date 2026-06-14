La sencilla prueba casera que puede detectar señales de demencia hasta seis meses antes

Resumen para apurados
- Científicos de EE.UU. validaron el test impreso SAGE, que detecta signos de demencia seis meses antes que las pruebas médicas habituales para iniciar tratamientos tempranos.
- El cuestionario dura 15 minutos, es gratuito y se hace en papel. Fue validado tras un estudio de ocho años con 665 pacientes, demostrando gran precisión frente a test clínicos.
- Esta herramienta facilitará el monitoreo semestral de la salud mental en casa y optimizará las opciones terapéuticas gracias al diagnóstico precoz del deterioro cognitivo.
Olvidar una llave, dudar sobre una fecha o no encontrar la palabra exacta son situaciones comunes que se suelen adjudicar al paso de los años. Sin embargo, cuando estos episodios se vuelven frecuentes, la incertidumbre y el temor a padecer trastornos cognitivos graves, como el Alzheimer, comienzan a instalarse. Frente a este escenario, la ciencia acaba de validar una herramienta que promete cambiar las reglas del juego desde la comodidad del hogar.
Un extenso estudio publicado en la revista científica Alzheimer’s Research and Therapy y divulgado por el medio especializado Prevention reveló que un cuestionario autoadministrado de solo cuatro páginas puede identificar indicios sutiles de deterioro cognitivo hasta medio año antes que las evaluaciones tradicionales utilizadas en los consultorios. Este avance abre una ventana de tiempo crucial para iniciar tratamientos tempranos.
Cómo funciona el examen SAGE
El test se llama Examen Gerocognitivo Autoadministrado (SAGE, por sus siglas en inglés) y fue desarrollado por investigadores del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio. El formato está pensado para la practicidad absoluta: cualquier persona lo puede descargar de internet de forma gratuita, imprimirlo y completarlo a mano en un lapso de 10 a 15 minutos.
A lo largo de sus hojas, el ejercicio plantea desafíos sencillos pero muy específicos que miden diferentes áreas del cerebro. Incluye preguntas sobre la fecha actual, cuentas matemáticas básicas, pruebas de razonamiento, ejercicios de orientación visoespacial y la identificación de ilustraciones. Para evitar que los pacientes automaticen las respuestas al repetir la prueba con el tiempo, los creadores diseñaron cuatro versiones distintas e intercambiables.
Por qué el tiempo es oro
El verdadero valor de este instrumento radica en la constancia. Los neurólogos sugieren realizar el test cada seis meses para registrar cómo evoluciona la salud mental del paciente y llevar los resultados al médico de cabecera en la siguiente consulta. Aunque la prueba no reemplaza un diagnóstico médico definitivo, funciona como un termómetro ideal para encender las alarmas a tiempo.
"Descubrimos que SAGE es una herramienta de detección eficaz para identificar a las personas que eventualmente desarrollarían demencia, probablemente seis meses antes que la herramienta de detección más utilizada", explicó Douglas Scharre, director de la división de neurología cognitiva de la Universidad Estatal de Ohio, en declaraciones al programa Today. El experto destacó que la gran ventaja es que se puede resolver tranquilamente en la sala de espera o en el living de la casa.
Un respaldo científico de ocho años
Para demostrar la efectividad de este método, los científicos realizaron un seguimiento exhaustivo durante ocho años a 665 pacientes de su clínica de trastornos de la memoria. Al comparar las variaciones de los puntajes con los exámenes clínicos habituales, confirmaron que el SAGE detectaba con mucha mayor anticipación el momento exacto en que una persona pasaba de un olvido subjetivo a un deterioro cognitivo leve.
"Cuanto antes se detecte el deterioro cognitivo, más opciones se tienen con los tratamientos y mejor funcionan", enfatizó Scharre. Ante cualquier sospecha o cambio evidente en la personalidad o memoria, este cuestionario aparece como el primer paso para buscar respuestas y ganar tiempo.