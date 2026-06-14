La sencilla prueba casera que puede detectar señales de demencia hasta seis meses antes

Olvidar una llave, dudar sobre una fecha o no encontrar la palabra exacta son situaciones comunes que se suelen adjudicar al paso de los años. Sin embargo, cuando estos episodios se vuelven frecuentes, la incertidumbre y el temor a padecer trastornos cognitivos graves, como el Alzheimer, comienzan a instalarse. Frente a este escenario, la ciencia acaba de validar una herramienta que promete cambiar las reglas del juego desde la comodidad del hogar.