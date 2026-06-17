“Leo” no se detiene: los récords que puede romper Messi después de su triplete contra Argelia

El Mundial 2026 comenzó de manera inmejorable para Lionel Messi. En la goleada 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia, el capitán firmó una actuación memorable con un triplete que le permitió alcanzar un récord que parecía reservado para unos pocos elegidos. Con esos tres tantos, el rosarino llegó a 16 goles en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.
La marca representa un nuevo capítulo en una carrera repleta de hitos. A sus 39 años, Messi disputa su sexta Copa del Mundo, una cifra inédita que comparte con Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa. Ningún otro futbolista había logrado participar en seis ediciones mundialistas, un dato que vuelve a colocar al argentino en la cima de la historia del torneo más importante del planeta.
Sin embargo, el récord goleador no es el único objetivo que tiene al alcance. Con al menos dos partidos más garantizados en la fase de grupos, el capitán argentino cuenta con grandes posibilidades de superar a Klose y quedarse en soledad con el primer puesto entre los máximos artilleros de los Mundiales. Además, también puede acercarse a otro registro legendario: el de las asistencias.
Las otras marcas que pueden ampliar su leyenda
Actualmente, Messi suma ocho pases gol en Copas del Mundo y se encuentra a solo dos del brasileño Pelé, líder histórico en ese apartado. Teniendo en cuenta la cantidad de partidos que todavía podría disputar Argentina, alcanzar o incluso superar esa cifra aparece como una posibilidad concreta.
Otro de los registros que puede ampliar es el de partidos disputados en Mundiales. El rosarino ya ostenta el récord absoluto con 27 encuentros y podría aumentar considerablemente esa cifra gracias al nuevo formato de la competencia, que permite a los finalistas jugar hasta ocho partidos. Lo mismo ocurre con el récord de minutos acumulados, una estadística que también lidera cómodamente.
Por último, existe una marca más difícil, pero no imposible. Si la Selección argentina logra llegar nuevamente a la final, Messi disputará su tercera definición mundialista, igualando a leyendas como Pelé, Cafú, Ronaldo, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski. Después de hacer historia en su debut ante Argelia, el capitán demostró que todavía tiene cuentas pendientes con los récords y que su legado sigue creciendo partido tras partido.