“Leo” no se detiene: los récords que puede romper Messi después de su triplete contra Argelia

El Mundial 2026 comenzó de manera inmejorable para Lionel Messi. En la goleada 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia, el capitán firmó una actuación memorable con un triplete que le permitió alcanzar un récord que parecía reservado para unos pocos elegidos. Con esos tres tantos, el rosarino llegó a 16 goles en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.