Murió el “Spiderman de Yemen”: cayó dentro de un cráter volcánico mientras escalaba sin protección

Resumen para apurados
- El escalador Al-Qaqa Ibn Antar, el 'Spiderman de Yemen', murió recientemente tras caer al vacío en el cráter de Hardah Dam mientras escalaba una pared de roca sin protección.
- El joven de 30 años perdió el agarre y cayó 30 metros al lago del cráter. Defensa Civil realizó un complejo operativo de rescate de cuatro horas debido al terreno extremo del lugar.
- La muerte del famoso creador de contenido conmocionó a sus seguidores y reabrió el debate global sobre los peligros de realizar acrobacias y deportes extremos sin seguridad.
Al-Qaqa Ibn Antar, conocido en las redes sociales como el “Spiderman de Yemen”, murió tras sufrir una caída dentro de un cráter volcánico mientras intentaba escalar una pared rocosa sin ningún tipo de protección. El aventurero de 30 años se había hecho famoso por compartir videos de ascensos de alto riesgo en distintos paisajes del país.
El accidente ocurrió en el cráter volcánico de Hardah Dam, ubicado en la provincia de Dhale, al sur de Yemen. Según informaron las autoridades locales, Antar estaba trepando una de las empinadas paredes del lugar cuando perdió el agarre y cayó al vacío.
La Autoridad de Defensa Civil confirmó el hecho y difundió imágenes que muestran los momentos previos a la tragedia. En el video se observa al escalador aferrado a una pared casi vertical utilizando únicamente sus manos, sin cuerdas ni arneses de seguridad.
Cómo fue el rescate en el cráter volcánico de Yemen
Tras la caída, equipos especializados fueron desplegados en la zona para recuperar el cuerpo. La operación demandó alrededor de cuatro horas debido a las características del terreno y a las dificultades de acceso al interior del cráter.
Las tareas incluyeron la participación de rescatistas, buzos y especialistas en operaciones acuáticas. Según detallaron las autoridades, el cuerpo fue localizado a unos 30 metros bajo la superficie del agua, en el lago de origen volcánico que se encuentra en el fondo del cráter.
La Defensa Civil describió el operativo como una de las misiones más complejas realizadas en la región, debido a las paredes escarpadas, el terreno rocoso y las condiciones extremas del lugar.
Quién era Al-Qaqa Ibn Antar, el aventurero conocido como el “Spiderman de Yemen”
Antar había alcanzado notoriedad en internet gracias a sus impresionantes desafíos físicos. En sus publicaciones era habitual verlo escalando acantilados, montañas y formaciones rocosas sin utilizar equipamiento de seguridad.
Sus videos acumulaban miles de reproducciones y se viralizaban por el nivel de riesgo de las maniobras. En algunas grabaciones aparecía suspendido sobre precipicios o aferrado a bordes de roca con las manos, situaciones que despertaban admiración y preocupación entre sus seguidores.
El lugar donde ocurrió el accidente, Hardah Dam, se ha convertido en los últimos años en un atractivo para aventureros y visitantes por sus paredes casi verticales y el lago sulfuroso que ocupa el fondo del antiguo cráter volcánico.
La muerte del escalador generó conmoción entre quienes seguían sus hazañas y volvió a poner en debate los riesgos asociados a las prácticas extremas realizadas sin medidas de seguridad.