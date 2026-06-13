Cargar el celular toda la noche: el mito del daño y la verdad sobre los micro-ciclos de energía

El “boom” atípico

Cuando escuchamos que un celular "explotó", en realidad lo que ocurrió fue un fallo químico y físico en su batería de iones de litio. Aunque es algo extremadamente raro pasa en menos de una entre un millón, cuando sucede es impactante. Una zona de la batería se calienta demasiado, ese calor acelera las reacciones químicas internas, lo que genera todavía más calor, hasta que la batería ya no puede contener la presión y se incendia o explota en cuestión de segundos.