SociedadActualidad

¿Cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado en invierno?

Los expertos aconsejan mantener la temperatura dentro de un límite determinado y ajustarla según el momento del día.

¿Cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado en invierno?
aire acondicionado
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Expertos de climatización recomiendan mantener el aire acondicionado entre 19°C y 23°C este invierno en los hogares argentinos para evitar aumentos en las tarifas de luz.
  • El error común es programar el equipo a 25°C. Se aconseja bajar a 15°C de noche, dirigir las rejillas hacia abajo y usar el modo ECO para lograr un consumo eficiente.
  • La adopción de estos hábitos inteligentes permitirá mitigar el impacto del aumento de tarifas eléctricas y promoverá un consumo más sustentable en el futuro.
Resumen generado con IA

Durante los meses más fríos, elaire acondicionadose convierte en el principal recurso para templar los hogares que carecen de sistemas tradicionales de calefacción. No obstante, el uso incorrecto de estos dispositivos se refleja rápidamente en un incremento del costo del servicio eléctrico. Aunque existe la costumbre de encender el aparato y programarlo en 24°C o 25°C bajo la falsa creencia de obtener un calor más veloz, los especialistas advierten que este hábito representa un error común que eleva innecesariamente el gasto de energía.

El momento del día en que tenés que apagar la calefacción para ahorra hasta un 67% de energía, según un experto

El momento del día en que tenés que apagar la calefacción para ahorra hasta un 67% de energía, según un experto

Fuentes del sector energético y expertos de la marca de electrodomésticos Beko señalan que el rango ideal para equilibrar el confort y el ahorro se sitúa entre los 19°C y los 23°C. Superar este límite carece de beneficios reales para el bienestar del ambiente y acarrea consecuencias negativas, como el sobrecalentamiento de las habitaciones o la sequedad del aire. Asimismo, cada grado adicional incrementa el consumo de electricidad, lo cual repercute de forma directa y negativa en la factura mensual.

El secreto del flujo de aire en la temperatura nocturna

Uno de los factores clave en la climatización durante el invierno es la humedad del ambiente, explicaron desde Beko. Es esencial ventilar el aire con regularidad para garantizar una humedad adecuada en las estancias y permitir que el aire circule. En ese sentido, también pueden ser útiles los aparatos programables. 

La exigencia para el equipo no es la misma durante el día que a la hora de ir a dormir. Durante la noche, la temperatura recomendada en la habitación desciende notablemente, debiendo ajustarse entre los 15°C y 17°C. Según coinciden expertos en climatización, dormir en un entorno ligeramente más fresco no solo reduce el gasto energético de forma drástica, sino que también favorece un descanso mucho más saludable y reparador.

Por otro lado, la física juega un papel crucial en la eficiencia de la calefacción casera. Como el aire caliente tiende a ascender de forma natural, las salidas y los deflectores del aire acondicionado deben orientarse siempre hacia abajo. De esta manera, se logra una distribución homogénea del calor en toda la habitación, evitando que se acumule inútilmente en el techo y obligando al aparato a trabajar de más.

Funciones inteligentes y hábitos que alivian el bolsillo

Para optimizar el rendimiento, los dispositivos modernos incluyen herramientas clave como el modo “ECO”. Al activar esta función, el aparato regula automáticamente la potencia y el ritmo del compresor, manteniendo el ambiente agradable con el menor consumo posible y evitando picos de tensión innecesarios. Esto resulta ideal para las jornadas donde el equipo permanece encendido durante varias horas seguidas.

A estas funciones tecnológicas se deben sumar hábitos cotidianos esenciales. Mantener las puertas y ventanas bien cerradas para evitar la fuga de calor, limpiar los filtros periódicamente para que el sistema no se obstruya y programar el encendido inteligente según las rutinas del hogar son acciones simples que marcan la diferencia. Implementar estos pequeños cambios ayuda a cuidar el bolsillo sin pasar frío.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia
1

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina
2

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026
3

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: Pasé unos días difíciles
4

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia
5

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

Ranking notas premium
La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo
1

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
2

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
3

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan
4

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina
5

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

Más Noticias
Quién es Sofía Ferrari y por qué dice que la sostenibilidad dejó de ser una tendencia para convertirse en una condición para competir

Quién es Sofía Ferrari y por qué dice que la sostenibilidad dejó de ser una tendencia para convertirse en una condición para competir

Cuál es el paso previo e indispensable que deben tomar las empresas antes de automatizar procesos, según una dirigente de la Unión Industrial Tucumana

Cuál es el paso previo e indispensable que deben tomar las empresas antes de automatizar procesos, según una dirigente de la Unión Industrial Tucumana

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

Cambio radical del clima: pronostican tormentas y posible ciclogénesis en Argentina

Cambio radical del clima: pronostican tormentas y posible ciclogénesis en Argentina

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

Comentarios