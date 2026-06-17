¿Cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado en invierno?

Durante los meses más fríos, elaire acondicionadose convierte en el principal recurso para templar los hogares que carecen de sistemas tradicionales de calefacción. No obstante, el uso incorrecto de estos dispositivos se refleja rápidamente en un incremento del costo del servicio eléctrico. Aunque existe la costumbre de encender el aparato y programarlo en 24°C o 25°C bajo la falsa creencia de obtener un calor más veloz, los especialistas advierten que este hábito representa un error común que eleva innecesariamente el gasto de energía.