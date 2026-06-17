La pasión celeste y blanca volvió al José Fierro: el Mundial se vivió en la cantina

Detrás de las pantallas y el festejo, se puso en marcha un proyecto institucional que dio ayer sus primeros pasos. Pablo Saade, uno de los encargados del espacio, explicó el trasfondo luego del pitazo final: "Nosotros lo que queremos es que el pueblo “decano” venga a la cantina, recuperar a la gente, que vuelva a la cancha no solo para los partidos, sino que también venga a ver fútbol por TV". Para los organizadores, el Mundial funcionó como la excusa perfecta para lanzar formalmente la iniciativa.