Copa del Mundo

La pasión celeste y blanca volvió al José Fierro: el Mundial se vivió en la cantina

En una convocatoria que unió dos pasiones, decenas de hinchas "decanos" alentaron a la Selección en 25 de Mayo y Chile.

EN CASA. Los hinchas de Atlético disfrutaron de la otra celeste y blanca.
EN CASA. Los hinchas de Atlético disfrutaron de la otra celeste y blanca. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

El Monumental José Fierro abrió anoche sus puertas, pero no para un partido de Atlético: recibió a las familias para ver el estreno de la Selección. Mientras miles de tucumanos se volcaban a los bares y pantallas gigantes de la capital, un nutrido grupo de hinchas eligió la cantina del estadio para seguir al equipo argentino en la Copa del Mundo.

La convocatoria circuló con fuerza durante los días previos a través de afiches digitales y mensajes de WhatsApp, e invitaba a congregarse desde una hora antes del partido. Decenas de simpatizantes decidieron unir sus dos pasiones celestes y blancas.

Detrás de las pantallas y el festejo, se puso en marcha un proyecto institucional que dio ayer sus primeros pasos. Pablo Saade, uno de los encargados del espacio, explicó el trasfondo luego del pitazo final: "Nosotros lo que queremos es que el pueblo “decano” venga a la cantina, recuperar a la gente, que vuelva a la cancha no solo para los partidos, sino que también venga a ver fútbol por TV". Para los organizadores, el Mundial funcionó como la excusa perfecta para lanzar formalmente la iniciativa.

La pasión celeste y blanca volvió al José Fierro: el Mundial se vivió en la cantina LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

En las mesas no faltaron hamburguesas, empanadas y pizzas. Entre los asistentes estaba Fabio Cancilieri, quien concurrió con su familia a disfrutar del encuentro en un ambiente diferente. "Estamos muy contentos con el triunfo, con la victoria de Argentina", comentó mientras veía a los más chicos correr con el cotillón celeste y blanco. Cancilieri destacó especialmente la calidad humana: "Es espectacular la atención y la comida, pero sobre todo la atención; estamos aquí por eso".

Entre los más chicos, Gina e Ismael, ambos de ocho años, vivieron su primera Copa del Mundo con conciencia plena. Con una mezcla de timidez y entusiasmo dejaron en claro qué es lo que más los atrapa del torneo: ella confesó que su mayor imán es ver jugar a Messi; él, que lo que más le fascina es la bandera argentina.

La fidelidad al club también tuvo su lugar. Pablo Medina se trasladó desde Lomas de Tafí especialmente para la ocasión. "Yo vengo más que nada para ver el club, porque volvieron a abrir la cantina. A Atlético lo sigo a todos lados", afirmó.

La pasión celeste y blanca volvió al José Fierro: el Mundial se vivió en la cantina LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

Con la victoria argentina, la cantina del José Fierro cerró su primera noche como sede mundialista. Sin embargo, el objetivo no es solo el Mundial: es que ese espacio siga funcionando cada vez que el “Decano” se presente fuera de casa, y que los hinchas encuentren en su propio estadio el lugar para seguir al equipo a la distancia.

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