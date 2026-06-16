Messi hizo un hat-trick, igualó el récord de Klose y sigue haciendo historia en los Mundiales

Resumen para apurados
- Lionel Messi marcó un triplete ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial, igualando a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de la Copa con 16 tantos.
- A sus 38 años, el capitán argentino alcanzó el récord tras una actuación estelar, superando los 15 goles del brasileño Ronaldo tras aprovechar las asistencias de De Paul.
- Con más partidos por disputar en este certamen, Messi tiene la oportunidad concreta de superar a Klose, convertirse en el único dueño del récord y ampliar su legado.
Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El capitán de la Selección argentina marcó un hat-trick en el debut frente a Argelia y alcanzó un registro que parecía reservado para unos pocos elegidos: igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.
Con sus tres tantos, el rosarino llegó a las 16 conquistas en Copas del Mundo y alcanzó la cifra que el alemán había establecido tras disputar los torneos de 2002, 2006, 2010 y 2014. La diferencia es que Messi todavía tiene partidos por delante y la posibilidad concreta de transformarse en el único dueño de la marca.
La actuación del “10” fue una exhibición de jerarquía. Abrió el marcador con un potente remate desde la medialuna del área tras una asistencia de Rodrigo De Paul. Más tarde volvió a golpear aprovechando los espacios que dejó la defensa argelina y completó la fiesta con un tercer tanto que desató la ovación de los hinchas argentinos.
Cada gol tuvo un valor especial. No solo porque ayudó a encaminar el triunfo de la Selección en el estreno mundialista, sino porque lo acercó a un objetivo que parecía inalcanzable incluso para una carrera tan extraordinaria como la suya.
El dato adquiere todavía más relevancia si se considera la magnitud de los nombres que dejó atrás. Entre ellos aparecen figuras legendarias como el brasileño Ronaldo, quien había marcado 15.
A sus 38 años, cuando muchos imaginaban el tramo final de su carrera, Messi continúa ampliando su legado. Lo hace de la misma manera que construyó toda su historia: con la pelota en los pies, siendo determinante y apareciendo cuando el escenario es más grande.
La marca de Klose ya no está sola. Ahora comparte la cima con Lionel Messi. Y todo indica que el argentino irá por más.