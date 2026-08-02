Mundial 2026

Juventus ya habría tomado una decisión sobre el futuro de "Dibu" Martínez

Aston Villa pretende 12 millones de euros a cambio del arquero de la Selección Argentina.

CAMPEÓN. Dibu Martínez consiguió la Europa League junto a Aston Villa, que rompió una sequía de 40 años sin títulos continentales.
CAMPEÓN. "Dibu" Martínez consiguió la Europa League junto a Aston Villa, que rompió una sequía de 40 años sin títulos continentales. FOTO TOMADA DE X.COM/AVFCOFFICIAL
Hace 2 Hs

Tras varios días de deliberaciones internas y evaluaciones financieras, la directiva de la Juventus resolvió dar por concluidas las conversaciones encaminadas a concretar la incorporación de Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección Argentina. Esta postura habría sido notificada a las autoridades de Aston Villa, echando por tierra cualquier posibilidad de que el marplatense desembarque en la Serie A italiana en este mercado de pases.

El motivo central que precipitó las negociaciones radicó en las marcadas diferencias económicas entre ambas instituciones. Aunque el arquero argentino había sido considerado el “Plan A” para custodiar el arco de los italianos, los requerimientos financieros establecidos por los británicos resultaron prohibitivos para el presupuesto de Juventus.

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La dirigencia de Aston Villa se mantuvo inamovible en su pretensión de percibir 12 millones de euros por el traspaso definitivo. Ante esta condición, el periodista especializado Fabrizio Romano reportó el desenlace de la tratativa señalando que la “Juve considera que los costos del traspaso son demasiado altos”.

La postura del club de Turín genera un impacto directo en la planificación deportiva conducida por Luciano Spalletti. Tras disputar un amistoso ante el Standard Lieja, el entrenador de la Juventus había ratificado de manera pública la admiración hacia el arquero de la Selección Argentina: “Dibu Martínez es un gran arquero y un jugador que quiere marcharse de su equipo este verano. Estamos interesados en él, porque buscamos competencia en el rol de arquero, aunque actualmente tenemos dos grandes guardametas”.

En esa misma línea, el experimentado DT de la Vecchia Signora graficó la complejidad de las negociaciones al remarcar: “Sabemos que es un mercado de fichajes difícil, pero estamos ahí mismo en la oficina, con los directivos, con el director general. Nos conocemos bien desde hace muchos años y están constantemente al teléfono intentando encontrar soluciones”.

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Aston Villa nunca tuvo intenciones de vender a "Dibu" Martínez

Por el lado del Aston Villa, la postura institucional fue intransigente desde el primer momento. Damian Vidagany, director de operaciones de fútbol de la entidad de Birmingham, ya había cerrado la puerta a una virtual salida al declarar: “Martínez se quedará con nosotros. No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada”.

Con un contrato vigente que lo vincula al club inglés hasta el 30 de junio de 2029, “Dibu” Martínez disfruta de tres semanas de vacaciones tras disputar la final del Mundial 2026 antes de sumarse a la pretemporada en Inglaterra. Por su parte, la Juventus busca alternativas como Guglielmo Vicario o Noah Atubolu para reforzar su plantel.

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