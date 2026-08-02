Juventus ya habría tomado una decisión sobre el futuro de "Dibu" Martínez

Aston Villa nunca tuvo intenciones de vender a "Dibu" Martínez

Por el lado del Aston Villa, la postura institucional fue intransigente desde el primer momento. Damian Vidagany, director de operaciones de fútbol de la entidad de Birmingham, ya había cerrado la puerta a una virtual salida al declarar: “Martínez se quedará con nosotros. No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada”.