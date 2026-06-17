Crónica de un debut mundialista: cómo fue ver la goleada de la Selección entre desconocidos que terminaron siendo amigos
Un bar de calle San Lorenzo al 900 se transformó en el punto de encuentro donde el triplete de Messi, las camisetas, los nervios y los abrazos le dieron forma a una noche inolvidable para los tucumanos.
A esta locura no hay que tratar de entenderla, solo vivirla. Cada vez que la Selección juega un Mundial, Tucumán se parte en mil pedazos, pero a la vez todos nos conectamos bajo una misma bandera. Están los que deciden ver el partido en familia con una rica comidita hecha por la vieja. Los grupos de amigos que prenden el fuego y convierten el asado en el mejor ritual. También están esos a los que les toca, lamentablemente, trabajar; y no faltan los que prefieren ver el encuentro en soledad, mirando el debut con una birrita o una copita de vino, sin que nadie los moleste. Pero, ¿alguna vez sintieron lo que es vivir un partido de Copa del Mundo en un bar bien futbolero y a la vez bien tucumano?
Eso fue precisamente lo que pasó cuando la Selección se enfrentó ante Argelia. Al meterse en uno de los tantos locales gastronómicos de la provincia, el mundo fue otro. Se dejó de ser el del asado o el que lo veía en soledad para pasar a ser parte de una tribuna improvisada entre mesas y sillas. Un desconocido entre tantos desconocidos, pero cuando Argentina salió a la cancha y Lionel Messi no hizo uno, ni dos, sino tres goles, todos se abrazaron con el del lado como si fueran amigos de toda la vida.
La sensación fue tan linda que resultó una locura ver esa mezcla de camisetas de la selección. La vieja, la nueva, la trucha y la que recién se estrenaba. Era increíble cómo la pilcha te contaba la historia de cada uno de los que se hizo presente, esta vez al bar "Argento Club", ubicado sobre calle San Lorenzo 939. Cómo no te vas a emocionar con el veterano que todavía conservaba la casaca del 86; con el pibe que se compró la última en 12 cuotas, o con esa de Qatar 2022 que ya luce el desgaste de la gloria; al final, todas esas camisetas eran la propia historia escrita en el cuerpo de quienes eligieron, una vez más, celebrar juntos.
La previa
Cuando el reloj se acercó a las 21.30, el bar Argento Club se transformó en una caldera, pero de las buenas. Las luces del local, que hasta hacía un ratito bañaban las mesas donde uno charlaba, quedaron chiquitas al lado del brillo de las pantallas gigantes. También se sintió ese olorcito a picada, a pizza y a los infaltables sánguches de milanesas que cruzaron el salón e hicieron recordar que, aunque estábamos lejos de Kansas, acá el hambre de gloria seguía siendo el mismo.
Hay quienes venían del laburo, de estudiar o de la calle. Algunos con la cara pintada, otros con cornetas, pero todos con la misma sensación de que 'hoy se ganaba'. El partido todavía no arrancaba, pero igual ya se sentía. Sola faltaba la explosión. Y sucedió: los jugadores entraron a la cancha y la historia fue otra.
El partido
Cuando la pelota empezó a rodar, el bar se convirtió en un estadio con capacidad para 180 personas. Totalmente lleno. Hasta los mozos, que hasta hacía un segundo te estaban tomando el pedido, tenían los ojos clavados en la pantalla. Se sentía la tensión, sí, pero también una mezcla de nervios y de ese "¡dale, Argentina!" que surgía desde el fondo, donde ya iban por la tercera (y por qué no la cuarta) "copa" de porrones
Pero lo más increíble era cuando Messi tocaba la pelota; ahí el bar se rendía ante "La Cabra" con el clásico gesto de reverencia absoluta. Encima el "10" no se conformó con una aparición, sino que (nos) regaló una trilogía para el recuerdo. El primero fue el desahogo; el segundo, la confirmación de que estábamos ante una noche histórica; y el tercero terminó de sellar una función que dejó a todos con las manos coloradas de tanto aplaudirlo.
Ese hat trick justificó todo. Y como al principio, no importó si conocías al que tenías al lado; el abrazo siempre fue colectivo. Los goles de Leo se festejaron con este pedacito de Tucumán que eligió ese bar para gritar, una vez más, que la pasión no conoce de distancias.
El después
Cuando el árbitro marcó el final y se confirmó la goleada, la adrenalina empezó a bajar, pero la felicidad se quedó instalada en cada mesa. Todo se transformó en ese análisis de bar, que poco a poco comenzó a recuperar su ritmo habitual. Al salir a la calle fue inevitable darse cuenta de que la ciudad, a pesar de la hora y de la lluvia, se sentía con más vida que cualquier otro martes (o mejor dicho miércoles).
Y esa forma de encontrarse, de compartir un momento, fue algo que nadie les iba a poder borrar a los que estuvieron en ese bar. Y mucho menos después de una noche donde Messi hizo que miles de desconocidos se sintieran parte de una misma familia.