Crónica de un debut mundialista: cómo fue ver la goleada de la Selección entre desconocidos que terminaron siendo amigos

A esta locura no hay que tratar de entenderla, solo vivirla. Cada vez que la Selección juega un Mundial, Tucumán se parte en mil pedazos, pero a la vez todos nos conectamos bajo una misma bandera. Están los que deciden ver el partido en familia con una rica comidita hecha por la vieja. Los grupos de amigos que prenden el fuego y convierten el asado en el mejor ritual. También están esos a los que les toca, lamentablemente, trabajar; y no faltan los que prefieren ver el encuentro en soledad, mirando el debut con una birrita o una copita de vino, sin que nadie los moleste. Pero, ¿alguna vez sintieron lo que es vivir un partido de Copa del Mundo en un bar bien futbolero y a la vez bien tucumano?