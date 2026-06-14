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Los cinco ejercicios simples que ayudan a fortalecer la memoria y mantener el cerebro activo

Además de alimentarse de manera correcta y hacer actividad física, conocé qué ejercicios realizados con frecuencia pueden ayudar

Imagen ilustrativa
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Por Mercedes Mosca Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Diversos estudios científicos recomiendan realizar cinco ejercicios mentales simples diariamente para fortalecer la memoria y prevenir el deterioro cognitivo por la edad.
  • Escribir a mano, usar agenda o dibujar estimulan procesos cognitivos. Estas prácticas se potencian al combinarse con una dieta saludable, ejercicio y ocho horas de sueño.
  • La adopción constante de estas rutinas accesibles promete mejorar la calidad de vida y mantener la agilidad mental frente al inevitable proceso de envejecimiento poblacional.
Resumen generado con IA

Con el paso de los años, muchas personas comienzan a notar cambios en la memoria y en otras funciones cognitivas. Sin embargo, diversos estudios coinciden en que ciertos hábitos saludables pueden contribuir a mantener el cerebro activo y reducir el riesgo de deterioro cognitivo.

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Los especialistas destacan que una alimentación equilibrada, la actividad física regular y un buen descanso son pilares fundamentales para cuidar la salud cerebral. Pero además existen pequeñas acciones cotidianas que pueden convertirse en grandes aliadas para ejercitar la memoria y mejorar la concentración.

Qué actividades pueden ayudar a mejorar la memoria

Al igual que ocurre con los músculos, el cerebro necesita mantenerse en actividad para conservar sus capacidades. Por eso, incorporar algunos ejercicios mentales a la rutina diaria puede generar beneficios a largo plazo.

  • Hacer garabatos o dibujos simples

Esta práctica permite que la mente permanezca enfocada en lo que está ocurriendo y disminuye las posibilidades de distraerse fácilmente.

  • Escribir las tareas en papel

El acto de escribir involucra distintos procesos cognitivos que ayudan a fijar mejor la información y facilitan el recuerdo de compromisos, objetivos o tareas importantes.

  • Llevar un diario personal

Además de estimular la memoria, escribir sobre lo vivido favorece la reflexión personal y ayuda a procesar situaciones que generan estrés o preocupación.

  • Organizar las actividades con una agenda

La organización de horarios, responsabilidades y objetivos exige atención y memoria, dos funciones que se fortalecen mediante la práctica constante.

  • Escribir mensajes de agradecimiento

Ya sea mediante una nota dirigida a otra persona o un registro personal, este hábito estimula pensamientos positivos, fortalece los vínculos afectivos y contribuye al bienestar general.

La importancia de combinar estos hábitos con un estilo de vida saludable

Los expertos señalan que estos ejercicios resultan más efectivos cuando forman parte de una rutina que incluya alimentación saludable, actividad física frecuente y descanso adecuado.

Dormir alrededor de ocho horas por noche, mantenerse activo y consumir alimentos ricos en nutrientes son factores que ayudan a preservar la salud cerebral y a mantener la memoria en buenas condiciones.

Si bien ninguna práctica garantiza por sí sola evitar los problemas cognitivos asociados al envejecimiento, la combinación de hábitos saludables puede contribuir a mantener la mente ágil y mejorar la calidad de vida a largo plazo.

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