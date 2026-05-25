Por qué es más difícil bajar la panza después de los 30, según un nutricionista

Un especialista explicó por qué pasados los 30 años, el cuerpo de las mujeres tienen tendencia a localizar la grasa en el vientre. El nutricionista paraguayo Chris Ferreira indicó una serie de puntos que hay que tener en cuenta al momento de cambiar la rutina si es que el objetivo es disminuir la grasa abdominal. Aunque la alimentación es importante, no es lo único que importa.