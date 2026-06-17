Cartas de lectores: operativo de tránsito en Yerba Buena

Le escribo con indignación y la necesidad como ciudadano para que no caigan en las trampas de quienes deberían cuidarnos y actúan como cazadores en la vía pública. El pasado 2 de junio, en Mozart y Moreno (Yerba Buena), el municipio desplegó un operativo desmedido, con camionetas y luces destellantes, para cercar a mi madre, una empleada bancaria de 66 años que regresaba sola a su hogar. La intimidación le provocó una crisis nerviosa crítica. Los agentes le secuestraron el auto alegando “carnet vencido”. Sin embargo, al revisar la app “Mi Argentina”, constatamos la verdad al día siguiente: su Licencia Nacional está plenamente vigente y vence en 2028. Tenía todo en regla; solo le faltaba el plástico físico porque se otorga digital. Por pura impericia y afán recaudatorio, los inspectores inventaron una falta inexistente y labraron pésimamente el acta (Causa 3404-26), firmando impunemente con dos “X” en vez de una firma reglamentaria. Al momento del operativo llegó un tercero mi padre para manejar el auto con todos los papeles, pero ni aun así, desafortunadamente la agente tampoco dejó que mi madre pudiera llevar su vehículo. La desidia estatal continuó: tiraron el auto en un galpón al aire libre con las ventanillas bajas bajo una intensa tormenta pluvial, ya que en medio del control mi madre por el miedo y crisis nerviosa que tuvo, agotó la batería del vehículo dejando el mismo abierto. Tuve que ir de noche a cerrar el auto al galpón para evitar que se dañe por la lluvia. Para colmo, en el Tribunal de Faltas al día siguiente nos “cotizaron” una tarifa informal de pasillo de $82.000 para apagar el incendio de sus propios daños. Es bochornosa la metodología y procedimiento que usó el personal municipal con mi madre, que es razonable que pueda olvidarse algo tan sencillo como el carnet, en estos tiempos tan crudos y crueles con las mejores personas que existen por suerte para esta sociedad, que está plagada de personajes que sólo completan la balanza para equilibrar los buenos actos contra los malos actos. Mi madre quedó con miedo de salir a la calle por culpa de los encargados de ordenarla. Tampoco quiso realizar la denuncia por el hecho. Cabe preguntarse si ya es hora de que las autoridades respondan.