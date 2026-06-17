OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Las rejas del Nacional
Cartas de lectores: Las rejas del Nacional
Hace 5 Hs

Hace unos días caminaba cerca de Plaza Urquiza cuando recordé la promesa del Gobierno Provincial de restaurar el Colegio Nacional Mitre. Por las notas periodísticas de aquel momento, imaginé que la obra ya estaría finalizada. Obviamente como fue una promesa política, me encontré con una realidad muy diferente. De la verja perimetral que sería restaurada según sus planos originales, sólo han hecho el tramo frontal del edificio y unos pocos metros hacia los laterales sobre Av. Sarmiento y Santa Fe; y por lo que vi no tienen intenciones de continuar la construcción. De la prometida restauración y recolocación de las rejas originales que completaban la verja, no hay nada hecho en el lugar. Deseo recordarles a los lectores que la promesa era cerrar la totalidad de la manzana, para luego, en una segunda etapa, poder hacer una restauración a fondo del edificio que lleva décadas con su exterior vandalizados. Habiendo comprobado esto me pregunto, ¿fue solo un amague para volver a prometerlo en la próxima campaña electoral? ¿Pensarán hacer lo mismo en la Escuela Normal cuando se tranquilicen las aguas?

Marcelo Daniel Castagno 

marcelocastagno@yahoo.com.

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