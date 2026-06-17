Un corazón sano para un Mundial sin sustos

El pulso de una sociedad no solo se mide por su dinamismo económico o su vitalidad cultural, sino fundamentalmente por la atención que presta a la salud de sus integrantes. En este sentido, el relanzamiento y despliegue del programa provincial Palpitar representa un acierto estratégico que pone el foco en las enfermedades crónicas no transmisibles. La iniciativa, que busca acercar controles gratuitos y consejería personalizada directamente a la comunidad en espacios de alta concurrencia como las peatonales, viene a recordar la premisa fundamental de que la medicina más eficiente y humana es aquella que llega antes de que aparezca el daño irreversible.
Patologías como la hipertensión arterial actúan como verdaderos enemigos invisibles que se desarrollan sin ofrecer señales de alerta temprana. De hecho, los especialistas advierten con insistencia que aproximadamente la mitad de las personas que conviven con una presión arterial elevada desconocen por completo su condición hasta que se manifiesta una complicación grave.
El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, ponderó el impacto directo de la iniciativa al señalar que “miles de tucumanos participaron de la campaña y muchas personas descubrieron que padecían hipertensión arterial sin saberlo”. El funcionario remarcó el valor del diagnóstico oportuno, enfatizando que gracias a esta detección temprana, los pacientes pudieron incorporarse de inmediato a los programas de seguimiento y tratamiento del sistema público, transformando la incertidumbre en una acción médica concreta y protectora.
La oportunidad elegida para potenciar este llamado a la prevención no es casual y conecta de manera inteligente con las emociones colectivas. El inicio de una nueva cita mundialista suele alterar los hábitos cotidianos, elevar las pulsaciones emocionales y congregar a las familias frente a las pantallas en un clima de alta intensidad y estrés. En este escenario de pasiones desbordadas, los controles preventivos adquieren una relevancia todavía mayor para evitar sustos innecesarios en el ámbito del hogar. Disfrutar del espectáculo deportivo más importante del planeta exige, como correlato lógico, la responsabilidad individual de conocer el estado del propio cuerpo para que la fiesta del fútbol no se vea empañada por emergencias cardíacas previsibles.
La batalla contra las enfermedades crónicas, sin embargo, excede los límites de un puesto de control en la vía pública y requiere un compromiso sostenido en el tiempo. La baja tasa de éxito en el control a largo plazo -donde sólo una minoría de los diagnosticados alcanza las metas óptimas de presión arterial- desnuda la necesidad de una profunda reeducación en los hábitos de vida. La adopción de una alimentación saludable, la reducción del consumo de sal y alcohol, la práctica regular de actividad física y la defensa de ambientes libres de humo de tabaco constituyen los pilares sobre los que se edifica una comunidad sana, disminuyendo la presión sobre un sistema de salud que no puede limitarse a ser un receptor de crisis agudas.