Un corazón sano para un Mundial sin sustos

La batalla contra las enfermedades crónicas, sin embargo, excede los límites de un puesto de control en la vía pública y requiere un compromiso sostenido en el tiempo. La baja tasa de éxito en el control a largo plazo -donde sólo una minoría de los diagnosticados alcanza las metas óptimas de presión arterial- desnuda la necesidad de una profunda reeducación en los hábitos de vida. La adopción de una alimentación saludable, la reducción del consumo de sal y alcohol, la práctica regular de actividad física y la defensa de ambientes libres de humo de tabaco constituyen los pilares sobre los que se edifica una comunidad sana, disminuyendo la presión sobre un sistema de salud que no puede limitarse a ser un receptor de crisis agudas.